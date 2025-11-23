Україну накриє хмарна погода з мокрим снігом та дощами - Гідрометцентр

В неділю, 23 листопада, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом; вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман; температура вдень 11-16°, у північних областях вдень 3-8° тепла. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с