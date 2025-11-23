Україну накриє хмарна погода з мокрим снігом та дощами - Гідрометцентр
Київ • УНН
23 листопада в Україні буде хмарно, на заході очікується мокрий сніг, на решті території - дощі. У Києві та області також прогнозують дощі з температурою 3-8° тепла.
В неділю, 23 листопада, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом; вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман; температура вдень 11-16°, у північних областях вдень 3-8° тепла. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с
У Києві та області в неділю буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 3-8°.
