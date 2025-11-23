Украину накроет облачная погода с мокрым снегом и дождями - Гидрометцентр
Киев • УНН
23 ноября в Украине будет облачно, на западе ожидается мокрый снег, на остальной территории - дожди. В Киеве и области также прогнозируют дожди с температурой 3-8° тепла.
В воскресенье, 23 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.
На остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом; ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман; температура днем 11-16°, в северных областях днем 3-8° тепла. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с
В Киеве и области в воскресенье будет облачно, дождливо. Температура воздуха - 3-8°.
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября16.11.25, 10:19 • 137032 просмотра