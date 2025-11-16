$42.060.00
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября

Киев • УНН

 5540 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала, как правильно использовать энергию этого периода для обновления и переосмысления.

Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября

Эта неделя открывает один из самых необычных периодов ноября — сочетание ретроградного движения Меркурия и чрезвычайно глубокого, мистического Новолуния в Скорпионе.

События не будут простыми, но правильно использованная энергия недели способна изменить последующий месяц и даже развернуть ключевые жизненные ситуации на новый путь.  Что именно нас ждет - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Убывающая Луна: время завершать, а не начинать

Неделя начинается под энергией убывающей Луны. Это означает:

• хорошо доделывать старые дела;

• закрывать "хвосты";

• наводить порядок в финансах, документах и мыслях;

• отказываться от лишнего.

Все, что вы решите завершить в эти дни, поддержит сама Вселенская волна.

Ретроградный Меркурий: глубокое переосмысление и возвращение к важному

Меркурий движется ретроградно с 9 по 29 ноября. Это время, когда:

• труднее договариваться;

• чаще возникают задержки, путаница, недоразумения;

• не стоит покупать технику или что-то дорогое;

• лучше не подписывать важные договоры;

• поездки могут переноситься или давать сбои.

Но есть и замечательные стороны:

• возвращение к незавершенным делам;

• восстановление отношений, которые когда-то оборвались;

• повторное обучение, углубление знаний;

• возможность найти утерянные идеи, мысли, документы.

Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога12.11.25, 09:33 • 64284 просмотра

Меркурий ретроградный в Скорпионе (с 17 ноября)

После 17-го начинается глубинный этап:

• поднимаются тайны, старые обиды, скрытые мотивы;

• обостряется интуиция;

• разговоры становятся острее;

• активизируются расследования, спецслужбы, информационные разоблачения.

Первые два дня недели — самые легкие

17–18 ноября на небе образуется большой тригон Солнца, Юпитера, Сатурна и Нептуна.

Это лучшее время недели для:

• завершения важных дел;

• коротких договоренностей;

• финальных решений;

• конструктивного диалога;

• преодоления трудностей.

Все, что нужно решить — стоит сделать до среды.

Мистическое Новолуние в Скорпионе — сердце этой недели

20 ноября — Новолуние, которое можно назвать одним из самых сложных и мистических в году.

Почему оно такое сильное?

1. Солнце + Луна + ретроградный Меркурий — в точном соединении.

Эмоции, мысли и подсознательные программы вплетаются в одну волну.

2. Рядом — Черная Луна (Лилит).

Поднимаются тени, страхи, старые обиды, глубинные искушения.

3. Вся группа стоит в оппозиции к Урану.

А это энергия кризисов, внезапностей, откровений, освобождения и иногда разрушений.

Итак, Новолуние будет:

• глубоким,

• непростым,

• честным до боли,

• способным показать настоящую правду.

Сила мысли и слова — максимальная

Особенно 21 ноября, когда Меркурий соединится с Лилит.

В эти дни:

• не говорите резко;

• не желайте никому плохого;

• не принимайте решений в гневе;

• не допускайте ментального хаоса.

Это момент аскезы, чистоты и духовного самоконтроля.

Позитив Новолуния: большой духовный тригон

Несмотря на напряжение, Новолуние одновременно активирует мощную поддержку.

Стеллаж в Скорпионе резонирует с:

• Юпитером — дает помощь и расширение возможностей;

• Сатурном — дает опору, структуру, мудрость;

• Нептуном — дает веру, интуицию, благословение.

Это означает:

  • трудности ведут в правильном направлении;
    • будущее медленно, но уверенно перестраивается;
      • происходят глубинные изменения коллективного сознания.

        Гороскоп Украины

        В момент Новолуния в карте Украины активируются сразу несколько напряженных зон.

        Напряжение во власти и финансовых структурах

        Стеллаж в Скорпионе образует квадратуру к натальным Солнцу, Меркурию, Венере и Юпитеру Украины.

        Это означает:

        • разоблачение важных историй;

        • напряжение в управленческих структурах;

        • финансовые скандалы и сложные решения;

        • громкие заявления и конфликты.

        Военные риски

        Сатурн в точной оппозиции к Марсу Украины — показатель:

        • тяжелых боевых действий;

        • необходимости обороняться;

        • давления на армию.

        Поддержка союзников

        Юпитер дает сильную поддержку Марсу Украины:

        • помощь оружием;

        • международная поддержка;

        • политические договоренности;

        • важные ресурсы извне.

        Переход в Стрелец: легче дышать

        21 ноября — Луна в Стрельце

        Эмоции становятся легче, теплее, появляется вера и оптимизм.

        22 ноября — Солнце в Стрельце

        После тяжелых недель наступает:

        • больше тепла,

        • больше огня,

        • больше жизненных сил,

        • больше вдохновения.

        Это поможет сгладить влияние ретроградности и перезагрузить настроение.

        "Вывод недели

        Эта неделя — не о простоте.

        Это неделя глубины, очищения и честности перед собой.

        • Первые два дня — для завершений и мудрых решений.

        • Середина — погружение в мистическое, глубокое Новолуние.

        • В конце — свежее дыхание Стрельца и новая надежда.

        Слова этой недели имеют особую силу.

        Поэтому говорить нужно только правду, и только добрую.

        Гороскоп для каждого знака", - указала Базиленко. 

        Овен

        Неделя потребует честности с самим собой. Поднимаются темы доверия и ревности.

        Совет: не спеши со словами и действиями. Избегай риска и импульсивности.

        Телец

        Отношения и партнерство станут главной темой. Эмоции обостряются.

        Совет: делать паузу перед решениями. 2–3 дня тишины — лучшее лекарство.

        Близнецы 

        Будет много дел и ответственности.

        Совет: не перегружай себя. Возвращение к старому проекту будет удачным.

        Рак

        Эмоции в любовной сфере обостряются.

        Совет: больше тепла себе и близким. Избегай импульсивных трат.

        Лев

        Напряжение дома и в семье. Возможны вопросы, связанные с имуществом.

        Совет: не провоцируй конфликты — они угаснут сами, если не подпитывать их.

        Дева

        Неделя информационных потоков.

        Совет: фильтруй, что читаешь и с кем говоришь. Старые темы обучения вернутся.

        Весы

        Главная тема — деньги. И приятные, и сложные моменты возможны.

        Совет: не делай больших покупок. Возможно возвращение старого долга.

        Скорпион 

        Твое Солнце в центре событий. Перезагрузка и глубинное очищение.

        Совет: тишина, самопогружение, честность с собой.

        Стрелец 

        Неделя знаков, интуиции, внутренних открытий.

        Совет: не спорь публично. Интуиция покажет правильное направление.

        Козерог 

        Много активности и контактов.

        Совет: выбери, кому доверять. Идеальный момент завершить давний проект.

        Водолей 

        Тебя могут замечать и слушать больше, чем обычно.

        Совет: контролируй резкость. Возможны хорошие новости относительно карьеры.

        Рыбы 

        Глубокий внутренний период.

        Совет: избегай агрессии. Отличное время для образования, поездок и духовных практик.

        Лилия Подоляк

