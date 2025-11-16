Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
Киев • УНН
Астролог Ксения Базиленко рассказала, как правильно использовать энергию этого периода для обновления и переосмысления.
Эта неделя открывает один из самых необычных периодов ноября — сочетание ретроградного движения Меркурия и чрезвычайно глубокого, мистического Новолуния в Скорпионе.
События не будут простыми, но правильно использованная энергия недели способна изменить последующий месяц и даже развернуть ключевые жизненные ситуации на новый путь. Что именно нас ждет - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Убывающая Луна: время завершать, а не начинать
Неделя начинается под энергией убывающей Луны. Это означает:
• хорошо доделывать старые дела;
• закрывать "хвосты";
• наводить порядок в финансах, документах и мыслях;
• отказываться от лишнего.
Все, что вы решите завершить в эти дни, поддержит сама Вселенская волна.
Ретроградный Меркурий: глубокое переосмысление и возвращение к важному
Меркурий движется ретроградно с 9 по 29 ноября. Это время, когда:
• труднее договариваться;
• чаще возникают задержки, путаница, недоразумения;
• не стоит покупать технику или что-то дорогое;
• лучше не подписывать важные договоры;
• поездки могут переноситься или давать сбои.
Но есть и замечательные стороны:
• возвращение к незавершенным делам;
• восстановление отношений, которые когда-то оборвались;
• повторное обучение, углубление знаний;
• возможность найти утерянные идеи, мысли, документы.
Меркурий ретроградный в Скорпионе (с 17 ноября)
После 17-го начинается глубинный этап:
• поднимаются тайны, старые обиды, скрытые мотивы;
• обостряется интуиция;
• разговоры становятся острее;
• активизируются расследования, спецслужбы, информационные разоблачения.
Первые два дня недели — самые легкие
17–18 ноября на небе образуется большой тригон Солнца, Юпитера, Сатурна и Нептуна.
Это лучшее время недели для:
• завершения важных дел;
• коротких договоренностей;
• финальных решений;
• конструктивного диалога;
• преодоления трудностей.
Все, что нужно решить — стоит сделать до среды.
Мистическое Новолуние в Скорпионе — сердце этой недели
20 ноября — Новолуние, которое можно назвать одним из самых сложных и мистических в году.
Почему оно такое сильное?
1. Солнце + Луна + ретроградный Меркурий — в точном соединении.
Эмоции, мысли и подсознательные программы вплетаются в одну волну.
2. Рядом — Черная Луна (Лилит).
Поднимаются тени, страхи, старые обиды, глубинные искушения.
3. Вся группа стоит в оппозиции к Урану.
А это энергия кризисов, внезапностей, откровений, освобождения и иногда разрушений.
Итак, Новолуние будет:
• глубоким,
• непростым,
• честным до боли,
• способным показать настоящую правду.
Сила мысли и слова — максимальная
Особенно 21 ноября, когда Меркурий соединится с Лилит.
В эти дни:
• не говорите резко;
• не желайте никому плохого;
• не принимайте решений в гневе;
• не допускайте ментального хаоса.
Это момент аскезы, чистоты и духовного самоконтроля.
Позитив Новолуния: большой духовный тригон
Несмотря на напряжение, Новолуние одновременно активирует мощную поддержку.
Стеллаж в Скорпионе резонирует с:
• Юпитером — дает помощь и расширение возможностей;
• Сатурном — дает опору, структуру, мудрость;
• Нептуном — дает веру, интуицию, благословение.
Это означает:
- трудности ведут в правильном направлении;
- будущее медленно, но уверенно перестраивается;
- происходят глубинные изменения коллективного сознания.
Гороскоп Украины
В момент Новолуния в карте Украины активируются сразу несколько напряженных зон.
Напряжение во власти и финансовых структурах
Стеллаж в Скорпионе образует квадратуру к натальным Солнцу, Меркурию, Венере и Юпитеру Украины.
Это означает:
• разоблачение важных историй;
• напряжение в управленческих структурах;
• финансовые скандалы и сложные решения;
• громкие заявления и конфликты.
Военные риски
Сатурн в точной оппозиции к Марсу Украины — показатель:
• тяжелых боевых действий;
• необходимости обороняться;
• давления на армию.
Поддержка союзников
Юпитер дает сильную поддержку Марсу Украины:
• помощь оружием;
• международная поддержка;
• политические договоренности;
• важные ресурсы извне.
Переход в Стрелец: легче дышать
21 ноября — Луна в Стрельце
Эмоции становятся легче, теплее, появляется вера и оптимизм.
22 ноября — Солнце в Стрельце
После тяжелых недель наступает:
• больше тепла,
• больше огня,
• больше жизненных сил,
• больше вдохновения.
Это поможет сгладить влияние ретроградности и перезагрузить настроение.
"Вывод недели
Эта неделя — не о простоте.
Это неделя глубины, очищения и честности перед собой.
• Первые два дня — для завершений и мудрых решений.
• Середина — погружение в мистическое, глубокое Новолуние.
• В конце — свежее дыхание Стрельца и новая надежда.
Слова этой недели имеют особую силу.
Поэтому говорить нужно только правду, и только добрую.
Гороскоп для каждого знака", - указала Базиленко.
Овен
Неделя потребует честности с самим собой. Поднимаются темы доверия и ревности.
Совет: не спеши со словами и действиями. Избегай риска и импульсивности.
Телец
Отношения и партнерство станут главной темой. Эмоции обостряются.
Совет: делать паузу перед решениями. 2–3 дня тишины — лучшее лекарство.
Близнецы
Будет много дел и ответственности.
Совет: не перегружай себя. Возвращение к старому проекту будет удачным.
Рак
Эмоции в любовной сфере обостряются.
Совет: больше тепла себе и близким. Избегай импульсивных трат.
Лев
Напряжение дома и в семье. Возможны вопросы, связанные с имуществом.
Совет: не провоцируй конфликты — они угаснут сами, если не подпитывать их.
Дева
Неделя информационных потоков.
Совет: фильтруй, что читаешь и с кем говоришь. Старые темы обучения вернутся.
Весы
Главная тема — деньги. И приятные, и сложные моменты возможны.
Совет: не делай больших покупок. Возможно возвращение старого долга.
Скорпион
Твое Солнце в центре событий. Перезагрузка и глубинное очищение.
Совет: тишина, самопогружение, честность с собой.
Стрелец
Неделя знаков, интуиции, внутренних открытий.
Совет: не спорь публично. Интуиция покажет правильное направление.
Козерог
Много активности и контактов.
Совет: выбери, кому доверять. Идеальный момент завершить давний проект.
Водолей
Тебя могут замечать и слушать больше, чем обычно.
Совет: контролируй резкость. Возможны хорошие новости относительно карьеры.
Рыбы
Глубокий внутренний период.
Совет: избегай агрессии. Отличное время для образования, поездок и духовных практик.