Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября

Эта неделя открывает один из самых необычных периодов ноября — сочетание ретроградного движения Меркурия и чрезвычайно глубокого, мистического Новолуния в Скорпионе.

События не будут простыми, но правильно использованная энергия недели способна изменить последующий месяц и даже развернуть ключевые жизненные ситуации на новый путь. Что именно нас ждет - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Убывающая Луна: время завершать, а не начинать

Неделя начинается под энергией убывающей Луны. Это означает:

• хорошо доделывать старые дела;

• закрывать "хвосты";

• наводить порядок в финансах, документах и мыслях;

• отказываться от лишнего.

Все, что вы решите завершить в эти дни, поддержит сама Вселенская волна.

Ретроградный Меркурий: глубокое переосмысление и возвращение к важному

Меркурий движется ретроградно с 9 по 29 ноября. Это время, когда:

• труднее договариваться;

• чаще возникают задержки, путаница, недоразумения;

• не стоит покупать технику или что-то дорогое;

• лучше не подписывать важные договоры;

• поездки могут переноситься или давать сбои.

Но есть и замечательные стороны:

• возвращение к незавершенным делам;

• восстановление отношений, которые когда-то оборвались;

• повторное обучение, углубление знаний;

• возможность найти утерянные идеи, мысли, документы.

Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога

Меркурий ретроградный в Скорпионе (с 17 ноября)

После 17-го начинается глубинный этап:

• поднимаются тайны, старые обиды, скрытые мотивы;

• обостряется интуиция;

• разговоры становятся острее;

• активизируются расследования, спецслужбы, информационные разоблачения.

Первые два дня недели — самые легкие

17–18 ноября на небе образуется большой тригон Солнца, Юпитера, Сатурна и Нептуна.

Это лучшее время недели для:

• завершения важных дел;

• коротких договоренностей;

• финальных решений;

• конструктивного диалога;

• преодоления трудностей.

Все, что нужно решить — стоит сделать до среды.

Мистическое Новолуние в Скорпионе — сердце этой недели

20 ноября — Новолуние, которое можно назвать одним из самых сложных и мистических в году.

Почему оно такое сильное?

1. Солнце + Луна + ретроградный Меркурий — в точном соединении.

Эмоции, мысли и подсознательные программы вплетаются в одну волну.

2. Рядом — Черная Луна (Лилит).

Поднимаются тени, страхи, старые обиды, глубинные искушения.

3. Вся группа стоит в оппозиции к Урану.

А это энергия кризисов, внезапностей, откровений, освобождения и иногда разрушений.

Итак, Новолуние будет:

• глубоким,

• непростым,

• честным до боли,

• способным показать настоящую правду.

Сила мысли и слова — максимальная

Особенно 21 ноября, когда Меркурий соединится с Лилит.

В эти дни:

• не говорите резко;

• не желайте никому плохого;

• не принимайте решений в гневе;

• не допускайте ментального хаоса.

Это момент аскезы, чистоты и духовного самоконтроля.

Позитив Новолуния: большой духовный тригон

Несмотря на напряжение, Новолуние одновременно активирует мощную поддержку.

Стеллаж в Скорпионе резонирует с:

• Юпитером — дает помощь и расширение возможностей;

• Сатурном — дает опору, структуру, мудрость;

• Нептуном — дает веру, интуицию, благословение.

Это означает:

трудности ведут в правильном направлении;

будущее медленно, но уверенно перестраивается;

происходят глубинные изменения коллективного сознания.

Гороскоп Украины

В момент Новолуния в карте Украины активируются сразу несколько напряженных зон.

Напряжение во власти и финансовых структурах

Стеллаж в Скорпионе образует квадратуру к натальным Солнцу, Меркурию, Венере и Юпитеру Украины.

Это означает:

• разоблачение важных историй;

• напряжение в управленческих структурах;

• финансовые скандалы и сложные решения;

• громкие заявления и конфликты.

Военные риски

Сатурн в точной оппозиции к Марсу Украины — показатель:

• тяжелых боевых действий;

• необходимости обороняться;

• давления на армию.

Поддержка союзников

Юпитер дает сильную поддержку Марсу Украины:

• помощь оружием;

• международная поддержка;

• политические договоренности;

• важные ресурсы извне.

Переход в Стрелец: легче дышать

21 ноября — Луна в Стрельце

Эмоции становятся легче, теплее, появляется вера и оптимизм.

22 ноября — Солнце в Стрельце

После тяжелых недель наступает:

• больше тепла,

• больше огня,

• больше жизненных сил,

• больше вдохновения.

Это поможет сгладить влияние ретроградности и перезагрузить настроение.

"Вывод недели

Эта неделя — не о простоте.

Это неделя глубины, очищения и честности перед собой.

• Первые два дня — для завершений и мудрых решений.

• Середина — погружение в мистическое, глубокое Новолуние.

• В конце — свежее дыхание Стрельца и новая надежда.

Слова этой недели имеют особую силу.

Поэтому говорить нужно только правду, и только добрую.

Гороскоп для каждого знака", - указала Базиленко.

Овен

Неделя потребует честности с самим собой. Поднимаются темы доверия и ревности.

Совет: не спеши со словами и действиями. Избегай риска и импульсивности.

Телец

Отношения и партнерство станут главной темой. Эмоции обостряются.

Совет: делать паузу перед решениями. 2–3 дня тишины — лучшее лекарство.

Близнецы

Будет много дел и ответственности.

Совет: не перегружай себя. Возвращение к старому проекту будет удачным.

Рак

Эмоции в любовной сфере обостряются.

Совет: больше тепла себе и близким. Избегай импульсивных трат.

Лев

Напряжение дома и в семье. Возможны вопросы, связанные с имуществом.

Совет: не провоцируй конфликты — они угаснут сами, если не подпитывать их.

Дева

Неделя информационных потоков.

Совет: фильтруй, что читаешь и с кем говоришь. Старые темы обучения вернутся.

Весы

Главная тема — деньги. И приятные, и сложные моменты возможны.

Совет: не делай больших покупок. Возможно возвращение старого долга.

Скорпион

Твое Солнце в центре событий. Перезагрузка и глубинное очищение.

Совет: тишина, самопогружение, честность с собой.

Стрелец

Неделя знаков, интуиции, внутренних открытий.

Совет: не спорь публично. Интуиция покажет правильное направление.

Козерог

Много активности и контактов.

Совет: выбери, кому доверять. Идеальный момент завершить давний проект.

Водолей

Тебя могут замечать и слушать больше, чем обычно.

Совет: контролируй резкость. Возможны хорошие новости относительно карьеры.

Рыбы

Глубокий внутренний период.

Совет: избегай агрессии. Отличное время для образования, поездок и духовных практик.