Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада

Цей тиждень відкриває один із найбільш незвичних періодів листопада — поєднання ретроградного руху Меркурія та надзвичайно глибокого, містичного Новолуння у Скорпіоні.

Події не будуть простими, але правильно використана енергія тижня здатна змінити подальший місяць і навіть розвернути ключові життєві ситуації на новий шлях. Що саме на нас чекає - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Убуваючий Місяць: час завершувати, а не починати

Тиждень розпочинається під енергією спадного Місяця. Це означає:

• добре доробляти старі справи;

• закривати "хвости";

• наводити порядок у фінансах, документах і думках;

• відмовлятися від зайвого.

Усе, що ви вирішите завершити в ці дні, підтримає сама Всесвітня хвиля.

Ретроградний Меркурій: глибоке переосмислення і повернення до важливого

Меркурій рухається ретроградно з 9 по 29 листопада. Це час, коли:

• важче домовлятися;

• частіше виникають затримки, плутанина, непорозуміння;

• не варто купувати техніку чи щось дороге;

• краще не підписувати важливих договорів;

• поїздки можуть переноситися або давати збої.

Але є й чудові сторони:

• повернення до незавершених справ;

• відновлення стосунків, які колись обірвалися;

• повторне навчання, поглиблення знань;

• можливість знайти загублені ідеї, думки, документи.

Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині

Меркурій ретроградний в Скорпіоні (з 17 листопада)

Після 17-го починається глибинний етап:

• підіймаються таємниці, старі образи, приховані мотиви;

• загострюється інтуїція;

• розмови стають гострішими;

• активізуються розслідування, спецслужби, інформаційні викриття.

Перші два дні тижня — найлегші

17–18 листопада на небі утворюється великий тригон Сонця, Юпітера, Сатурна та Нептуна.

Це найкращий час тижня для:

• завершення важливих справ;

• коротких домовленостей;

• фінальних рішень;

• конструктивного діалогу;

• подолання труднощів.

Усе, що потрібно вирішити — варто зробити до середи.

Містичне Новолуння у Скорпіоні — серце цього тижня

20 листопада — Новолуння, яке можна назвати одним із найскладніших і наймістичніших у році.

Чому воно таке сильне?

1. Сонце + Місяць + ретроградний Меркурій — у точному з’єднанні.

Емоції, думки і підсвідомі програми вплітаються в одну хвилю.

2. Поряд — Чорна Місяць (Ліліт).

Піднімаються тіні, страхи, старі образи, глибинні спокуси.

3. Уся група стоїть в опозиції до Урана.

А це енергія криз, раптовостей, одкровень, звільнення й інколи руйнувань.

Отже, Новолуння буде:

• глибоким,

• непростим,

• чесним до болю,

• здатним показати справжню правду.

Сила думки та слова — максимальна

Особливо 21 листопада, коли Меркурій з’єднається з Ліліт.

У ці дні:

• не говоріть різко;

• не бажайте нікому поганого;

• не приймайте рішень у гніві;

• не допускайте ментального хаосу.

Це момент аскези, чистоти й духовного самоконтролю.

Позитив Новолуння: великий духовний тригон

Попри напругу, Новолуння одночасно активує потужну підтримку.

Стелліум у Скорпіоні резонує з:

• Юпітером — дає допомогу й розширення можливостей;

• Сатурном — дає опору, структуру, мудрість;

• Нептуном — дає віру, інтуїцію, благословення.

Це означає:

труднощі ведуть у правильному напрямку;

майбутнє повільно, але впевнено перебудовується;

відбуваються глибинні зміни колективної свідомості.

Гороскоп України

У момент Новолуння в карті України активуються одразу кілька напружених зон.

Напруга у владі та фінансових структурах

Стелліум у Скорпіоні утворює квадратуру до натальних Сонця, Меркурія, Венери та Юпітера України.

Це означає:

• викриття важливих історій;

• напругу в управлінських структурах;

• фінансові скандали та складні рішення;

• гучні заяви й конфлікти.

Воєнні ризики

Сатурн у точній опозиції до Марса України — показник:

• важких бойових дій;

• необхідності оборонятися;

• тиску на армію.

Підтримка союзників

Юпітер дає сильну підтримку Марсу України:

• допомога зброєю;

• міжнародна підтримка;

• політичні домовленості;

• важливі ресурси ззовні.

Перехід у Стрілець: легше дихати

21 листопада — Луна у Стрільці

Емоції стають легшими, теплішими, з’являється віра й оптимізм.

22 листопада — Сонце у Стрільці

Після важких тижнів настає:

• більше тепла,

• більше вогню,

• більше життєвих сил,

• більше натхнення.

Це допоможе згладити вплив ретроградності та перезавантажити настрій.

"Висновок тижня

Цей тиждень — не про простоту.

Це тиждень глибини, очищення та чесності перед собою.

• Перші два дні — для завершень і мудрих рішень.

• Середина — занурення в містичне, глибоке Новолуння.

• Наприкінці — свіже дихання Стрільця та нова надія.

Слова цього тижня мають особливу силу.

Тому говорити потрібно лише правду, і лише добру.

Гороскоп для кожного знака", - вказала Базиленко.

Овен

Тиждень вимагатиме чесності з самим собою. Підіймаються теми довіри й ревнощів.

Порада: не поспішай зі словами й діями. Уникай ризику й імпульсивності.

Телець

Стосунки та партнерство стануть головною темою. Емоції загострюються.

Порада: робити паузу перед рішеннями. 2–3 дні тиші — найкращий ліки.

Близнюки

Буде багато справ і відповідальності.

Порада: не перевантажуй себе. Повернення до старого проєкту буде вдалим.

Рак

Емоції у любовній сфері загострюються.

Порада: більше тепла собі та близьким. Уникай імпульсивних витрат.

Лев

Напруга вдома й у сім’ї. Можливі питання, пов’язані з майном.

Порада: не провокуй конфлікти — вони згаснуть самі, якщо не підживлювати їх.

Діва

Тиждень інформаційних потоків.

Порада: фільтруй, що читаєш і з ким говориш. Старі теми навчання повернуться.

Терези

Головна тема — гроші. І приємні, і складні моменти можливі.

Порада: не роби великих покупок. Можливе повернення старого боргу.

Скорпіон

Твоє Сонце в центрі подій. Перезавантаження та глибинне очищення.

Порада: тиша, самозаглиблення, чесність із собою.

Стрілець

Тиждень знаків, інтуїції, внутрішніх відкриттів.

Порада: не сперечайся публічно. Інтуїція покаже правильний напрямок.

Козеріг

Багато активності й контактів.

Порада: обери, кому довіряти. Ідеальний момент завершити давній проєкт.

Водолій

Тебе можуть помічати й слухати більше, ніж зазвичай.

Порада: контролюй різкість. Можливі хороші новини щодо кар’єри.

Риби

Глибокий внутрішній період.

Порада: уникай агресії. Чудовий час для освіти, поїздок та духовних практик.