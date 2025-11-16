Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Київ • УНН
Астролог Ксенія Базиленко розповіла, як правильно використати енергію цього періоду для оновлення та переосмислення.
Цей тиждень відкриває один із найбільш незвичних періодів листопада — поєднання ретроградного руху Меркурія та надзвичайно глибокого, містичного Новолуння у Скорпіоні.
Події не будуть простими, але правильно використана енергія тижня здатна змінити подальший місяць і навіть розвернути ключові життєві ситуації на новий шлях. Що саме на нас чекає - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Убуваючий Місяць: час завершувати, а не починати
Тиждень розпочинається під енергією спадного Місяця. Це означає:
• добре доробляти старі справи;
• закривати "хвости";
• наводити порядок у фінансах, документах і думках;
• відмовлятися від зайвого.
Усе, що ви вирішите завершити в ці дні, підтримає сама Всесвітня хвиля.
Ретроградний Меркурій: глибоке переосмислення і повернення до важливого
Меркурій рухається ретроградно з 9 по 29 листопада. Це час, коли:
• важче домовлятися;
• частіше виникають затримки, плутанина, непорозуміння;
• не варто купувати техніку чи щось дороге;
• краще не підписувати важливих договорів;
• поїздки можуть переноситися або давати збої.
Але є й чудові сторони:
• повернення до незавершених справ;
• відновлення стосунків, які колись обірвалися;
• повторне навчання, поглиблення знань;
• можливість знайти загублені ідеї, думки, документи.
Меркурій ретроградний в Скорпіоні (з 17 листопада)
Після 17-го починається глибинний етап:
• підіймаються таємниці, старі образи, приховані мотиви;
• загострюється інтуїція;
• розмови стають гострішими;
• активізуються розслідування, спецслужби, інформаційні викриття.
Перші два дні тижня — найлегші
17–18 листопада на небі утворюється великий тригон Сонця, Юпітера, Сатурна та Нептуна.
Це найкращий час тижня для:
• завершення важливих справ;
• коротких домовленостей;
• фінальних рішень;
• конструктивного діалогу;
• подолання труднощів.
Усе, що потрібно вирішити — варто зробити до середи.
Містичне Новолуння у Скорпіоні — серце цього тижня
20 листопада — Новолуння, яке можна назвати одним із найскладніших і наймістичніших у році.
Чому воно таке сильне?
1. Сонце + Місяць + ретроградний Меркурій — у точному з’єднанні.
Емоції, думки і підсвідомі програми вплітаються в одну хвилю.
2. Поряд — Чорна Місяць (Ліліт).
Піднімаються тіні, страхи, старі образи, глибинні спокуси.
3. Уся група стоїть в опозиції до Урана.
А це енергія криз, раптовостей, одкровень, звільнення й інколи руйнувань.
Отже, Новолуння буде:
• глибоким,
• непростим,
• чесним до болю,
• здатним показати справжню правду.
Сила думки та слова — максимальна
Особливо 21 листопада, коли Меркурій з’єднається з Ліліт.
У ці дні:
• не говоріть різко;
• не бажайте нікому поганого;
• не приймайте рішень у гніві;
• не допускайте ментального хаосу.
Це момент аскези, чистоти й духовного самоконтролю.
Позитив Новолуння: великий духовний тригон
Попри напругу, Новолуння одночасно активує потужну підтримку.
Стелліум у Скорпіоні резонує з:
• Юпітером — дає допомогу й розширення можливостей;
• Сатурном — дає опору, структуру, мудрість;
• Нептуном — дає віру, інтуїцію, благословення.
Це означає:
- труднощі ведуть у правильному напрямку;
- майбутнє повільно, але впевнено перебудовується;
- відбуваються глибинні зміни колективної свідомості.
Гороскоп України
У момент Новолуння в карті України активуються одразу кілька напружених зон.
Напруга у владі та фінансових структурах
Стелліум у Скорпіоні утворює квадратуру до натальних Сонця, Меркурія, Венери та Юпітера України.
Це означає:
• викриття важливих історій;
• напругу в управлінських структурах;
• фінансові скандали та складні рішення;
• гучні заяви й конфлікти.
Воєнні ризики
Сатурн у точній опозиції до Марса України — показник:
• важких бойових дій;
• необхідності оборонятися;
• тиску на армію.
Підтримка союзників
Юпітер дає сильну підтримку Марсу України:
• допомога зброєю;
• міжнародна підтримка;
• політичні домовленості;
• важливі ресурси ззовні.
Перехід у Стрілець: легше дихати
21 листопада — Луна у Стрільці
Емоції стають легшими, теплішими, з’являється віра й оптимізм.
22 листопада — Сонце у Стрільці
Після важких тижнів настає:
• більше тепла,
• більше вогню,
• більше життєвих сил,
• більше натхнення.
Це допоможе згладити вплив ретроградності та перезавантажити настрій.
"Висновок тижня
Цей тиждень — не про простоту.
Це тиждень глибини, очищення та чесності перед собою.
• Перші два дні — для завершень і мудрих рішень.
• Середина — занурення в містичне, глибоке Новолуння.
• Наприкінці — свіже дихання Стрільця та нова надія.
Слова цього тижня мають особливу силу.
Тому говорити потрібно лише правду, і лише добру.
Гороскоп для кожного знака", - вказала Базиленко.
Овен
Тиждень вимагатиме чесності з самим собою. Підіймаються теми довіри й ревнощів.
Порада: не поспішай зі словами й діями. Уникай ризику й імпульсивності.
Телець
Стосунки та партнерство стануть головною темою. Емоції загострюються.
Порада: робити паузу перед рішеннями. 2–3 дні тиші — найкращий ліки.
Близнюки
Буде багато справ і відповідальності.
Порада: не перевантажуй себе. Повернення до старого проєкту буде вдалим.
Рак
Емоції у любовній сфері загострюються.
Порада: більше тепла собі та близьким. Уникай імпульсивних витрат.
Лев
Напруга вдома й у сім’ї. Можливі питання, пов’язані з майном.
Порада: не провокуй конфлікти — вони згаснуть самі, якщо не підживлювати їх.
Діва
Тиждень інформаційних потоків.
Порада: фільтруй, що читаєш і з ким говориш. Старі теми навчання повернуться.
Терези
Головна тема — гроші. І приємні, і складні моменти можливі.
Порада: не роби великих покупок. Можливе повернення старого боргу.
Скорпіон
Твоє Сонце в центрі подій. Перезавантаження та глибинне очищення.
Порада: тиша, самозаглиблення, чесність із собою.
Стрілець
Тиждень знаків, інтуїції, внутрішніх відкриттів.
Порада: не сперечайся публічно. Інтуїція покаже правильний напрямок.
Козеріг
Багато активності й контактів.
Порада: обери, кому довіряти. Ідеальний момент завершити давній проєкт.
Водолій
Тебе можуть помічати й слухати більше, ніж зазвичай.
Порада: контролюй різкість. Можливі хороші новини щодо кар’єри.
Риби
Глибокий внутрішній період.
Порада: уникай агресії. Чудовий час для освіти, поїздок та духовних практик.