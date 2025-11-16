$42.060.00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада

Київ • УНН

 • 12281 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко розповіла, як правильно використати енергію цього періоду для оновлення та переосмислення.

Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада

Цей тиждень відкриває один із найбільш незвичних періодів листопада — поєднання ретроградного руху Меркурія та надзвичайно глибокого, містичного Новолуння у Скорпіоні.

Події не будуть простими, але правильно використана енергія тижня здатна змінити подальший місяць і навіть розвернути ключові життєві ситуації на новий шлях.  Що саме на нас чекає - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Убуваючий Місяць: час завершувати, а не починати

Тиждень розпочинається під енергією спадного Місяця. Це означає:

• добре доробляти старі справи;

• закривати "хвости";

• наводити порядок у фінансах, документах і думках;

• відмовлятися від зайвого.

Усе, що ви вирішите завершити в ці дні, підтримає сама Всесвітня хвиля.

Ретроградний Меркурій: глибоке переосмислення і повернення до важливого

Меркурій рухається ретроградно з 9 по 29 листопада. Це час, коли:

• важче домовлятися;

• частіше виникають затримки, плутанина, непорозуміння;

• не варто купувати техніку чи щось дороге;

• краще не підписувати важливих договорів;

• поїздки можуть переноситися або давати збої.

Але є й чудові сторони:

• повернення до незавершених справ;

• відновлення стосунків, які колись обірвалися;

• повторне навчання, поглиблення знань;

• можливість знайти загублені ідеї, думки, документи.

Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині12.11.25, 09:33 • 64286 переглядiв

Меркурій ретроградний в Скорпіоні (з 17 листопада)

Після 17-го починається глибинний етап:

• підіймаються таємниці, старі образи, приховані мотиви;

• загострюється інтуїція;

• розмови стають гострішими;

• активізуються розслідування, спецслужби, інформаційні викриття.

Перші два дні тижня — найлегші

17–18 листопада на небі утворюється великий тригон Сонця, Юпітера, Сатурна та Нептуна.

Це найкращий час тижня для:

• завершення важливих справ;

• коротких домовленостей;

• фінальних рішень;

• конструктивного діалогу;

• подолання труднощів.

Усе, що потрібно вирішити — варто зробити до середи.

Містичне Новолуння у Скорпіоні — серце цього тижня

20 листопада — Новолуння, яке можна назвати одним із найскладніших і наймістичніших у році.

Чому воно таке сильне?

1. Сонце + Місяць + ретроградний Меркурій — у точному з’єднанні.

Емоції, думки і підсвідомі програми вплітаються в одну хвилю.

2. Поряд — Чорна Місяць (Ліліт).

Піднімаються тіні, страхи, старі образи, глибинні спокуси.

3. Уся група стоїть в опозиції до Урана.

А це енергія криз, раптовостей, одкровень, звільнення й інколи руйнувань.

Отже, Новолуння буде:

• глибоким,

• непростим,

• чесним до болю,

• здатним показати справжню правду.

Сила думки та слова — максимальна

Особливо 21 листопада, коли Меркурій з’єднається з Ліліт.

У ці дні:

• не говоріть різко;

• не бажайте нікому поганого;

• не приймайте рішень у гніві;

• не допускайте ментального хаосу.

Це момент аскези, чистоти й духовного самоконтролю.

Позитив Новолуння: великий духовний тригон

Попри напругу, Новолуння одночасно активує потужну підтримку.

Стелліум у Скорпіоні резонує з:

• Юпітером — дає допомогу й розширення можливостей;

• Сатурном — дає опору, структуру, мудрість;

• Нептуном — дає віру, інтуїцію, благословення.

Це означає:

  • труднощі ведуть у правильному напрямку;
    • майбутнє повільно, але впевнено перебудовується;
      • відбуваються глибинні зміни колективної свідомості.

        Гороскоп України

        У момент Новолуння в карті України активуються одразу кілька напружених зон.

        Напруга у владі та фінансових структурах

        Стелліум у Скорпіоні утворює квадратуру до натальних Сонця, Меркурія, Венери та Юпітера України.

        Це означає:

        • викриття важливих історій;

        • напругу в управлінських структурах;

        • фінансові скандали та складні рішення;

        • гучні заяви й конфлікти.

        Воєнні ризики

        Сатурн у точній опозиції до Марса України — показник:

        • важких бойових дій;

        • необхідності оборонятися;

        • тиску на армію.

        Підтримка союзників

        Юпітер дає сильну підтримку Марсу України:

        • допомога зброєю;

        • міжнародна підтримка;

        • політичні домовленості;

        • важливі ресурси ззовні.

        Перехід у Стрілець: легше дихати

        21 листопада — Луна у Стрільці

        Емоції стають легшими, теплішими, з’являється віра й оптимізм.

        22 листопада — Сонце у Стрільці

        Після важких тижнів настає:

        • більше тепла,

        • більше вогню,

        • більше життєвих сил,

        • більше натхнення.

        Це допоможе згладити вплив ретроградності та перезавантажити настрій.

        "Висновок тижня

        Цей тиждень — не про простоту.

        Це тиждень глибини, очищення та чесності перед собою.

        • Перші два дні — для завершень і мудрих рішень.

        • Середина — занурення в містичне, глибоке Новолуння.

        • Наприкінці — свіже дихання Стрільця та нова надія.

        Слова цього тижня мають особливу силу.

        Тому говорити потрібно лише правду, і лише добру.

        Гороскоп для кожного знака", - вказала Базиленко. 

        Овен

        Тиждень вимагатиме чесності з самим собою. Підіймаються теми довіри й ревнощів.

        Порада: не поспішай зі словами й діями. Уникай ризику й імпульсивності.

        Телець

        Стосунки та партнерство стануть головною темою. Емоції загострюються.

        Порада: робити паузу перед рішеннями. 2–3 дні тиші — найкращий ліки.

        Близнюки 

        Буде багато справ і відповідальності.

        Порада: не перевантажуй себе. Повернення до старого проєкту буде вдалим.

        Рак

        Емоції у любовній сфері загострюються.

        Порада: більше тепла собі та близьким. Уникай імпульсивних витрат.

        Лев

        Напруга вдома й у сім’ї. Можливі питання, пов’язані з майном.

        Порада: не провокуй конфлікти — вони згаснуть самі, якщо не підживлювати їх.

        Діва

        Тиждень інформаційних потоків.

        Порада: фільтруй, що читаєш і з ким говориш. Старі теми навчання повернуться.

        Терези

        Головна тема — гроші. І приємні, і складні моменти можливі.

        Порада: не роби великих покупок. Можливе повернення старого боргу.

        Скорпіон 

        Твоє Сонце в центрі подій. Перезавантаження та глибинне очищення.

        Порада: тиша, самозаглиблення, чесність із собою.

        Стрілець 

        Тиждень знаків, інтуїції, внутрішніх відкриттів.

        Порада: не сперечайся публічно. Інтуїція покаже правильний напрямок.

        Козеріг 

        Багато активності й контактів.

        Порада: обери, кому довіряти. Ідеальний момент завершити давній проєкт.

        Водолій 

        Тебе можуть помічати й слухати більше, ніж зазвичай.

        Порада: контролюй різкість. Можливі хороші новини щодо кар’єри.

        Риби 

        Глибокий внутрішній період.

        Порада: уникай агресії. Чудовий час для освіти, поїздок та духовних практик.

        Лілія Подоляк

