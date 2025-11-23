Київщину накриє хмарна погода з дощем та поривами вітру 5-10 м/с - прогноз на 23 листопада
Київ • УНН
У неділю 23 листопада на Київщині очікується хмарна погода з дощем. Температура по області 3-8°С, у Києві 5-7°С тепла.
У неділю 23 листопада на Київщині очікується хмарна погода з дощем. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Температура по області 3-8°С, у Києві 5-7°С тепла, йдеться в прогнозі.
Станом на 9:00 у Києві температура повітря становила 4°С, відносна вологість - 95%, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
Нагадаємо
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в неділю 23 листопада на більшості території України буде хмарно. За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3°С морозу до 2°С тепла.