Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Правоохранители на Прикарпатье нейтрализовали организованную преступную группировку, которая изготовляла оптовые партии тяжелых психотропов. Задержан организатор и три основных участника наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленники обустроили на территории региона несколько лабораторий для синтеза особо опасного психотропного вещества - амфетамина. Для охраны периметра подпольных цехов фигуранты запускали квадрокоптеры с системой видеонаблюдения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что фигуранты ежемесячно могли изготавливать до 20 кг "товара" для его дальнейшего сбыта через разветвленную сеть наркодилеров. Также "под заказ" участники группировки продавали каннабис и наркотический препарат "Субутекс".

Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали собственные связи в криминальных кругах. Подпольный бизнес позволял организаторам получать регулярную "прибыль" в более 10 млн грн в месяц.

Правоохранители установили, что для "отмывания" средств наркодельцы покупали авто премиум-класса. Например, BMW M8, Porsche Boxster и Alfa Romeo общей стоимостью более 200 тыс. американских долларов.

В дальнейшем злоумышленники планировали расширять свой наркобизнес и преступное влияние на территории западной Украины. По данным следствия, лидерами группировки были двое рецидивистов, которые ранее уже отбывали наказание за наркоторговлю.

Во время 35 обысков у задержанных обнаружено:

5 кг подготовленного к сбыту амфетамина и каннабиса;

оборудование для производства и фасовки запрещенных веществ;

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий;

банковские карты, через которые осуществлялись расчеты за "товар"

наличные в разной валюте на общую сумму 300 тыс. в гривневом эквиваленте; 5 автомобилей премиум-класса.

По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.

