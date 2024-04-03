ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 09:25  •  9824 просмотра

Read in English

Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.

Правоохранители на Прикарпатье нейтрализовали организованную преступную группировку, которая изготовляла оптовые партии тяжелых психотропов. Задержан организатор и три основных участника наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленники обустроили на территории региона несколько лабораторий для синтеза особо опасного психотропного вещества - амфетамина. Для охраны периметра подпольных цехов фигуранты запускали квадрокоптеры с системой видеонаблюдения,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что фигуранты ежемесячно могли изготавливать до 20 кг "товара" для его дальнейшего сбыта через разветвленную сеть наркодилеров. Также "под заказ" участники группировки продавали каннабис и наркотический препарат "Субутекс".

Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали собственные связи в криминальных кругах. Подпольный бизнес позволял организаторам получать регулярную "прибыль" в более 10 млн грн в месяц.

Правоохранители установили, что для "отмывания" средств наркодельцы покупали авто премиум-класса. Например, BMW M8, Porsche Boxster и Alfa Romeo общей стоимостью более 200 тыс. американских долларов.

В дальнейшем злоумышленники планировали расширять свой наркобизнес и преступное влияние на территории западной Украины. По данным следствия, лидерами группировки были двое рецидивистов, которые ранее уже отбывали наказание за наркоторговлю.

Во время 35 обысков у задержанных обнаружено:

  • 5 кг подготовленного к сбыту амфетамина и каннабиса;
  • оборудование для производства и фасовки запрещенных веществ;
  • компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий;
  • банковские карты, через которые осуществлялись расчеты за "товар"
  • наличные в разной валюте на общую сумму 300 тыс. в гривневом эквиваленте; 5 автомобилей премиум-класса.

По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
prykarpattiaПрикарпатье
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  73697 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  98648 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  126737 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  127758 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123590 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114179 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  77891 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100152 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  120008 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118065 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Новости по теме
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

  •  9824 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

  •  14130 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

  •  12925 просмотра
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

  •  12436 просмотра
"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

  •  13759 просмотра
Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

  •  17530 просмотра
Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

  •  14868 просмотра
В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

  •  13564 просмотра
На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

  •  14397 просмотра
Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

  •  19927 просмотра

Популярные

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

  •  109523 просмотра
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

  •  114164 просмотра
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

  •  112172 просмотра
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

  •  106804 просмотра
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

  •  105419 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  177476 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  184380 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  220294 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  491545 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  462042 просмотра

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.

Криминал и ЧП •   •  9824 просмотра
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Представитель украинской военной разведки отрицает использование оружия иностранного производства во время недавних ударов беспилотников по российскому предприятию в Татарстане, где собирают дроны-камикадзе "Шахеды".

Война •   •  14130 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

В результате российского авиаудара в Сумской области один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок.

Общество •   •  12925 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

российские обстрелы повредили 34 гражданских объекта, в том числе 19 жилых домов, в 7 населенных пунктах Донецкой области, ранены 3 мирных жителей.

Война •   •  12436 просмотра
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Украина не видит альтернативы ударам по российской военной инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы существенно уменьшить российский потенциал агрессии, поскольку санкции и бизнес-интересы все еще позволяют россии финансировать войну.

Война •   •  13759 просмотра
"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

россия никогда не захватит Киев, поскольку есть невероятное сопротивление Украины и поддержка со стороны США, Франции и других стран. Об этом в интервью французскому медиахолдингу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Война •   •  17530 просмотра
Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни по меньшей мере 7 человек, 711 получили ранения и нанесло серьезные разрушения в округе Хуалянь, а 127 подземных толчков обрушились на остров.

Новости Мира •   •  14868 просмотра
Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

В швейцарских Альпах разбился вертолет, перевозивший туристов и гида, в результате чего 3 человека погибли и 3 получили ранения.

Новости Мира •   •  13564 просмотра
В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Российские войска пытались атаковать большим количеством небольших штурмовых групп на левом берегу Днепра в Херсонской области, но все такие попытки были отбиты украинскими силами.

Война •   •  14397 просмотра
На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Украина планирует разрушить Крымский мост в первой половине 2024 года, по словам анонимных чиновников украинской военной разведки ГУР, на которых ссылается The Guardian.

Война •   •  19927 просмотра
Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian