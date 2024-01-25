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Продавали в Україні та країнах ЄС: на Тернопільщині викрили групу наркоторговців

Продавали в Україні та країнах ЄС: на Тернопільщині викрили групу наркоторговців

Київ • УНН

 • 22510 перегляди

Українські правоохоронці викрили у Тернопільській області злочинну організацію, яка займалася виробництвом та розповсюдженням психотропних речовин на території України та ЄС

На Тернопільщині викрили злочинців, які виробляли та розповсюджували психотропні речовини на території України та країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі 

Слідчі з'ясували, що злочинна організація діяла у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській областях та Республіці Польща. Її учасники виробляли та розповсюджували наркотики по Україні та країнах ЄС.

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Правоохоронці викрили й знешкодили злочинну організацію. У порядку ст. 208 КК України затримано 2 співорганізаторів, які створили та здійснювали безпосереднє керівництво злочинною організацією, та 4 виконавців, які виготовляли, розфасовували й збували психотропні речовини.

6 учасникам міжрегіональної злочинної організації повідомлено про підозру у контрабанді, виробництві і розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ч. 1, 2 ст. 255,ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України)

- резюмували в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Правоохоронці встановили, що  підозрювані у нарколабораторіях виготовляли психотропні речовини, які доставляли клієнтам поштою, через інтернет-магазини в Telegram-каналах та шляхом закладок у різних населених пунктах.

За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 20 млн грн.

Зазначається, що слідчі провели 34 санкціонованих обшуки, у тому числі за місцем розташування двох нарколабораторій

Під час обшуків вилучено 5 кг Альфа-PVP, 2 кг канабісу, 600 закладок із вмістом амфетаміну, лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 500 л прекурсорів, понад 200 тис грн, 4 автомобілі, 40 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки.

Нагадаємо

Служба безпеки України та Національна поліція викрили злочинну організацію, яка виготовляла та продавала великі партії наркотиків для розповсюдження в країнах ЄС та Близького Сходу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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