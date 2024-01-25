Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев

На Тернопольщине разоблачили преступников, которые производили и распространяли психотропные вещества на территории Украины и стран Европейского Союза. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что преступная организация действовала в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской областях и Республике Польша. Ее участники производили и распространяли наркотики по Украине и странам ЕС.

В Украину хотели ввезти сильный психоделик под видом пищевой добавки

Правоохранители разоблачили и обезвредили преступную организацию. В порядке ст. 208 УК Украины задержаны 2 соорганизаторов, которые создали и осуществляли непосредственное руководство преступной организацией, и 4 исполнителей, которые изготавливали, расфасовывали и сбывали психотропные вещества.

6 участникам межрегиональной преступной организации сообщено о подозрении в контрабанде, производстве и распространении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ч. 1, 2 ст. 255,ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 УК Украины) - резюмировали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Правоохранители установили, что подозреваемые в нарколабораториях изготавливали психотропные вещества, которые доставляли клиентам по почте, через интернет-магазины в Telegram-каналах и путем закладок в разных населенных пунктах.

По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составляла более 20 млн грн.

Отмечается, что следователи провели 34 санкционированных обыска, в том числе по месту расположения двух нарколабораторий

Во время обысков изъято 5 кг Альфа-PVP, 2 кг каннабиса, 600 закладок с содержанием амфетамина, лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, около 500 л прекурсоров, более 200 тыс грн, 4 автомобиля, 40 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты.

Напомним

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.