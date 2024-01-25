Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев
Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.
"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана.
Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"
"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.
Рувин: враг бил по Киеву из комплексов С-400 переделанными ракетами ПВО, чтобы вызвать большее количество жертв
Во время ракетной атаки на Киев 23 января враг переоборудовал ЗРК С-400, чтобы нанести большее количество жертв среди мирного населения, заявил Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Хищение миллионов из бюджета и уклонение от налогов: в суд передали дело против экс-чиновников лесхоза из Волыни
В Украине бывшему руководителю государственного управления лесного хозяйства, бухгалтеру и четырем предпринимателям предъявлено обвинение в хищении 15 миллионов гривен государственных средств.
Омбудсмен против предоставления дополнительных полномочий ТЦК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец возражает против предоставления дополнительных полномочий ТЦК, считая это нарушением Конституции. Он утверждает, что есть другие органы, которые должны заниматься уклонистами от военной службы.
Хищение бюджетных средств в городе, которым руководят соратники Гройсмана: что известно
Хищение бюджетных средств в городе, которым руководят соратники Гройсмана.
"Сразу возникли параллели с Еленовкой. Мы это уже проходили" - Лубинец о реакции кремля на падение Ил-76
Быстрая реакция кремля на сбитие самолета Ил-76 проводит параллели с инцидентом в Еленовке, где российские войска обстреляли украинскую колонию, заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Оккупанты остаются активными в Серебрянском лесу - Лысогор
российские оккупанты пытаются усилить давление под Макеевкой и в Серебрянском лесу, силы обороны отбили пять штурмов в этих районах.