В понедельник в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр
Киев • УНН
В понедельник, 10 ноября, в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Столбики термометров будут достигать до 12 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°C, днем 8-13°C; в Киеве ночью 7-9°C тепла, днем 10-12°C
Напомним
Сегодня, 9 ноября, в Украине облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь.