В понедельник в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

ukenru
10:18 • 11774 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
08:34 • 20726 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
08:00 • 27224 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 37246 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 55479 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 49201 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 50834 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 69286 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 119989 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 118148 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Бразилии из-за торнадо погибли 6 человек, более 400 получили раненияPhoto9 ноября, 03:20 • 10389 просмотра
Британия готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании9 ноября, 03:44 • 6006 просмотра
Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается9 ноября, 04:04 • 12277 просмотра
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскамPhoto9 ноября, 05:27 • 16921 просмотра
Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки9 ноября, 06:21 • 15146 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
08:00 • 27229 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 119990 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 154853 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 109169 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 86766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Луиш Монтенегру
Джо Байден
Андрей Гнатов
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Европа
Дания
Бельгия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 21340 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 51740 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 118148 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 56683 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 65041 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

В понедельник в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

В понедельник, 10 ноября, в Киеве и области ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха днем составит 10-12°C в Киеве и 8-13°C по области.

В понедельник в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь - Укргидрометцентр

В понедельник, 10 ноября, в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Столбики термометров будут достигать до 12 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°C, днем 8-13°C; в Киеве ночью 7-9°C тепла, днем 10-12°C

- говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 9 ноября, в Украине облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь.

Павел Башинский

ОбществоКиевПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Одесская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина
Киев