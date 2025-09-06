Переменная облачность и без осадков: чем порадует украинцев погода в воскресенье
Киев • УНН
В воскресенье, 7 сентября, по всей Украине ожидается переменная облачность, без осадков, однако только на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
"Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°. В Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°", - говорится в сообщении.
Также переменная облачность ожидается и по остальной территории Украины, однако только на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза.
"Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, на востоке, северо-востоке 8-13°; днем 21-26°, на юге страны до 29°", - добавили в гидрометцентре.
