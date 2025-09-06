Мінлива хмарність та без опадів: чим потішить українців погода у неділю

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
10:49 • 3412 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
06:10 • 15261 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 23497 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 34473 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 43136 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 31106 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 40018 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 44017 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36883 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 70097 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
755мм
Популярнi новини
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 8352 перегляди
Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів6 вересня, 03:03 • 4172 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 10034 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття07:06 • 5694 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 09:01 • 3350 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 3388 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 15248 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 43126 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 29443 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52873 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Ляшко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 36618 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 88221 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 35349 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39823 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 41037 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фейкові новини
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury

Мінлива хмарність та без опадів: чим потішить українців погода у неділю

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У неділю, 7 вересня, по всій Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Мінлива хмарність та без опадів: чим потішить українців погода у неділю

У неділю, 7 вересня, по всій Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, однак лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°. У Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°", - йдеться в повідомленні.

Також мінлива хмарність очікується і по решті території України, проте лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

"Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, на сході, північному сході 8-13°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°", - додали в гідрометцентрі.

Нагадаємо

Сьогодні, 6 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність.

Павло Башинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Закарпатська область
Прикарпаття
Україна
Київ