Мінлива хмарність та без опадів: чим потішить українців погода у неділю
Київ • УНН
У неділю, 7 вересня, по всій Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, однак лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°. У Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°", - йдеться в повідомленні.
Також мінлива хмарність очікується і по решті території України, проте лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
"Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, на сході, північному сході 8-13°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°", - додали в гідрометцентрі.
