Тепло та майже без опадів: чим потішить українців погода у суботу
Київ • УНН
6 вересня на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів, лише на крайньому заході можливий короткочасний дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме 21-29° тепла.
У суботу, 6 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не очікується, лише на крайньому заході країни вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.
Вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°; на заході та півдні країни вдень 24-29°
У Києві та області у суботу буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 24-26°.
