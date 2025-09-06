День читання книги та День бороди: що ще відзначають 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книги та День бороди, яка додає образу чоловіків мужності та брутальності, пише УНН.

День читання книги

День читання книг, який відзначають 6 серпня - це чудова нагода надихнути людей частіше брати до рук книжку і популяризувати звичку читати.

Хоча традицію відзначати цей день пов’язують зі США, деталі його виникнення й досі залишаються не зовсім зрозумілими. Водночас популярність свята швидко охопила світ.

Читання - це не лише розвиток, а й справжня терапія. Дослідження доводять, що воно зменшує рівень стресу майже на 70% і може бути кращим способом розслабитися після напруженого дня.

Достатньо лише 20 хвилин щоденного читання, щоб за рік додати до словникового запасу близько 1,8 мільйона слів. Це приблизно 12 книжок середнього обсягу.

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні

Щороку 6 вересня в Україні відзначають День адміністратора ЦНАП - фахівця, завдяки якому державні послуги стають зручнішими, швидшими та доступними для мільйонів громадян.

Уряд ухвалив рішення заснувати професійний день адміністратора центрів надання адміністративних послуг 26 травня 2021 року. Водночас історія ЦНАПів розпочалася ще у 2015 році, коли в країні стартувала реформа адмінпослуг, аби реалізувати принцип "єдиного вікна", аби громадяни могли отримувати всі необхідні довідки, реєстрації чи документи в одному місці без зайвої бюрократії.

Міжнародний день бороди

У першу суботу вересня у світі відзначають Всесвітній день бороди. Доглянута борода вимагає не лише часу, а й ретельного догляду. У різних країнах цього дня проводять акції та заходи, присвячені власникам борід.

Хоча точна історія виникнення свята невідома, існують згадки, що ще у VIII столітті данські вікінги мали окремий день на пошанування бороди. Його не прив’язували до конкретної дати, а відзначали кілька разів на рік.

Психологи зазначають, що борода часто впливала на успіх відомих чоловіків. Вона додає образу мужності, брутальності та підсилює відчуття поваги з боку оточення.

День боротьби з прокрастинацією

6 вересня відзначають День боротьби з прокрастинацією - звички відкладати важливі справи "на потім", що часто шкодить роботі й особистому життю.

Основні причини прокрастинації зазвичай - нерозуміння завдань, надмірна багатозадачність, накопичення незавершених справ, негативний досвід і брак мотивації.

Фахівці радять кілька способів подолання цього стану. По- перше – це метод "З’їж жабу", який передбачає починати день із найважливіших завдань. А другий – це матриця Ейзенхауера - розподіляти справи за критеріями "важливо" та "терміново", відсікаючи другорядне.

