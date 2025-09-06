День читання книги та День бороди: що ще відзначають 6 вересня

$41.350.02
5 вересня, 16:47 • 11784 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 21990 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 27089 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 22638 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 34810 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40838 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35652 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 64854 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46218 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57430 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою5 вересня, 18:07 • 4840 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіяхVideo5 вересня, 19:05 • 10788 перегляди
Зеленський відвідав американське підприємство, зруйноване внаслідок російського ракетного удару5 вересня, 19:19 • 2904 перегляди
У москві загорілась Третьяковська галерея, 11 людей евакуювали5 вересня, 19:54 • 3460 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo01:30 • 4346 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 27089 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 23604 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 47379 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 64854 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 46510 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Білий дім
Польща
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 33630 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 83475 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 32622 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 37244 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 38500 перегляди
The Times
Financial Times
Фейкові новини
Fox News
E-6 Mercury

День читання книги та День бороди: що ще відзначають 6 вересня

Київ • УНН

 • 32 перегляди

6 вересня світ відзначає День читання книги та Міжнародний день бороди. В Україні цього дня святкують День адміністратора ЦНАП.

День читання книги та День бороди: що ще відзначають 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книги та День бороди, яка додає образу чоловіків мужності та брутальності, пише УНН.

День читання книги

День читання книг, який відзначають 6 серпня -  це чудова нагода надихнути людей частіше брати до рук книжку і популяризувати звичку читати.

Хоча традицію відзначати цей день пов’язують зі США, деталі його виникнення й досі залишаються не зовсім зрозумілими. Водночас популярність свята швидко охопила світ.

Читання - це не лише розвиток, а й справжня терапія. Дослідження доводять, що воно зменшує рівень стресу майже на 70% і може бути кращим способом розслабитися після напруженого дня.

Достатньо лише 20 хвилин щоденного читання, щоб за рік додати до словникового запасу близько 1,8 мільйона слів. Це приблизно 12 книжок середнього обсягу.

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні

Щороку 6 вересня в Україні відзначають День адміністратора ЦНАП - фахівця, завдяки якому державні послуги стають зручнішими, швидшими та доступними для мільйонів громадян.

Уряд ухвалив рішення заснувати професійний день адміністратора центрів надання адміністративних послуг 26 травня 2021 року. Водночас історія ЦНАПів розпочалася ще у 2015 році, коли в країні стартувала реформа адмінпослуг, аби реалізувати принцип "єдиного вікна", аби громадяни могли отримувати всі необхідні довідки, реєстрації чи документи в одному місці без зайвої бюрократії.

Знизити корупцію, підвищити довіру: Мінцифри готується впровадити сервіси "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд18.08.25, 14:10 • 2217 переглядiв

Міжнародний день бороди

У першу суботу вересня у світі відзначають Всесвітній день бороди. Доглянута борода вимагає не лише часу, а й ретельного догляду. У різних країнах цього дня проводять акції та заходи, присвячені власникам борід.

Хоча точна історія виникнення свята невідома, існують згадки, що ще у VIII столітті данські вікінги мали окремий день на пошанування бороди. Його не прив’язували до конкретної дати, а відзначали кілька разів на рік.

Психологи зазначають, що борода часто впливала на успіх відомих чоловіків. Вона додає образу мужності, брутальності та підсилює відчуття поваги з боку оточення.

День боротьби з прокрастинацією

6 вересня відзначають День боротьби з прокрастинацією - звички відкладати важливі справи "на потім", що часто шкодить роботі й особистому життю.

Основні причини прокрастинації зазвичай - нерозуміння завдань, надмірна багатозадачність, накопичення незавершених справ, негативний досвід і брак мотивації.

Фахівці радять кілька способів подолання цього стану. По- перше – це метод "З’їж жабу", який передбачає починати день із найважливіших завдань. А другий – це матриця Ейзенхауера - розподіляти справи за критеріями "важливо" та "терміново", відсікаючи другорядне.

Понад мільярд людей живе з психічними розладами: терміново потрібні кошти на лікування - ВООЗ02.09.25, 17:47 • 4002 перегляди

Альона Уткіна

Суспільство
Сполучені Штати Америки
Україна