5 сентября, 16:47 • 11755 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 21934 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 27032 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 22602 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 34784 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 40823 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35646 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 64838 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46215 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57425 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 15:10 • 27026 просмотра
День чтения книги и День бороды: что еще отмечают 6 сентября

Киев • УНН

 • 4 просмотра

6 сентября мир отмечает День чтения книги и Международный день бороды. В Украине в этот день празднуют День администратора ЦПАУ.

День чтения книги и День бороды: что еще отмечают 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, в мире отмечают День чтения книги и День бороды, которая придает образу мужчин мужественности и брутальности, пишет УНН.

День чтения книги

День чтения книг, который отмечают 6 августа, — это прекрасная возможность вдохновить людей чаще брать в руки книгу и популяризировать привычку читать.

Хотя традицию отмечать этот день связывают с США, детали его возникновения до сих пор остаются не совсем понятными. В то же время популярность праздника быстро охватила мир.

Чтение — это не только развитие, но и настоящая терапия. Исследования доказывают, что оно уменьшает уровень стресса почти на 70% и может быть лучшим способом расслабиться после напряженного дня.

Достаточно всего 20 минут ежедневного чтения, чтобы за год добавить в словарный запас около 1,8 миллиона слов. Это примерно 12 книг среднего объема.

День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине

Ежегодно 6 сентября в Украине отмечают День администратора ЦПАУ — специалиста, благодаря которому государственные услуги становятся удобнее, быстрее и доступнее для миллионов граждан.

Правительство приняло решение учредить профессиональный день администратора центров предоставления административных услуг 26 мая 2021 года. В то же время история ЦПАУ началась еще в 2015 году, когда в стране стартовала реформа админуслуг, чтобы реализовать принцип "единого окна", чтобы граждане могли получать все необходимые справки, регистрации или документы в одном месте без лишней бюрократии.

Международный день бороды

В первую субботу сентября в мире отмечают Всемирный день бороды. Ухоженная борода требует не только времени, но и тщательного ухода. В разных странах в этот день проводят акции и мероприятия, посвященные владельцам бород.

Хотя точная история возникновения праздника неизвестна, существуют упоминания, что еще в VIII веке датские викинги имели отдельный день для чествования бороды. Его не привязывали к конкретной дате, а отмечали несколько раз в год.

Психологи отмечают, что борода часто влияла на успех известных мужчин. Она придает образу мужественности, брутальности и усиливает чувство уважения со стороны окружающих.

День борьбы с прокрастинацией

6 сентября отмечают День борьбы с прокрастинацией — привычки откладывать важные дела "на потом", что часто вредит работе и личной жизни.

Основные причины прокрастинации обычно — непонимание задач, чрезмерная многозадачность, накопление незавершенных дел, негативный опыт и недостаток мотивации.

Специалисты советуют несколько способов преодоления этого состояния. Во-первых – это метод "Съешь лягушку", который предполагает начинать день с самых важных задач. А второй – это матрица Эйзенхауэра – распределять дела по критериям "важно" и "срочно", отсекая второстепенное.

Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ02.09.25, 17:47 • 4002 просмотра

Алена Уткина

