День чтения книги и День бороды: что еще отмечают 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, в мире отмечают День чтения книги и День бороды, которая придает образу мужчин мужественности и брутальности, пишет УНН.

День чтения книги

День чтения книг, который отмечают 6 августа, — это прекрасная возможность вдохновить людей чаще брать в руки книгу и популяризировать привычку читать.

Хотя традицию отмечать этот день связывают с США, детали его возникновения до сих пор остаются не совсем понятными. В то же время популярность праздника быстро охватила мир.

Чтение — это не только развитие, но и настоящая терапия. Исследования доказывают, что оно уменьшает уровень стресса почти на 70% и может быть лучшим способом расслабиться после напряженного дня.

Достаточно всего 20 минут ежедневного чтения, чтобы за год добавить в словарный запас около 1,8 миллиона слов. Это примерно 12 книг среднего объема.

День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине

Ежегодно 6 сентября в Украине отмечают День администратора ЦПАУ — специалиста, благодаря которому государственные услуги становятся удобнее, быстрее и доступнее для миллионов граждан.

Правительство приняло решение учредить профессиональный день администратора центров предоставления административных услуг 26 мая 2021 года. В то же время история ЦПАУ началась еще в 2015 году, когда в стране стартовала реформа админуслуг, чтобы реализовать принцип "единого окна", чтобы граждане могли получать все необходимые справки, регистрации или документы в одном месте без лишней бюрократии.

Международный день бороды

В первую субботу сентября в мире отмечают Всемирный день бороды. Ухоженная борода требует не только времени, но и тщательного ухода. В разных странах в этот день проводят акции и мероприятия, посвященные владельцам бород.

Хотя точная история возникновения праздника неизвестна, существуют упоминания, что еще в VIII веке датские викинги имели отдельный день для чествования бороды. Его не привязывали к конкретной дате, а отмечали несколько раз в год.

Психологи отмечают, что борода часто влияла на успех известных мужчин. Она придает образу мужественности, брутальности и усиливает чувство уважения со стороны окружающих.

День борьбы с прокрастинацией

6 сентября отмечают День борьбы с прокрастинацией — привычки откладывать важные дела "на потом", что часто вредит работе и личной жизни.

Основные причины прокрастинации обычно — непонимание задач, чрезмерная многозадачность, накопление незавершенных дел, негативный опыт и недостаток мотивации.

Специалисты советуют несколько способов преодоления этого состояния. Во-первых – это метод "Съешь лягушку", который предполагает начинать день с самых важных задач. А второй – это матрица Эйзенхауэра – распределять дела по критериям "важно" и "срочно", отсекая второстепенное.

Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ