Тепло и почти без осадков: чем порадует украинцев погода в субботу

Киев • УНН

 • 652 просмотра

6 сентября на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь на крайнем западе возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 21-29° тепла.

Тепло и почти без осадков: чем порадует украинцев погода в субботу

В субботу, 6 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не ожидается, лишь на крайнем западе страны днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; на западе и юге страны днем 24-29°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 24-26°.

