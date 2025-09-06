Тепло и почти без осадков: чем порадует украинцев погода в субботу
Киев • УНН
6 сентября на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь на крайнем западе возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 21-29° тепла.
В субботу, 6 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не ожидается, лишь на крайнем западе страны днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; на западе и юге страны днем 24-29°
В Киеве и области в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 24-26°.
