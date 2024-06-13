Дожди только на части Украины и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются днем в юго-западной части Украины, в то время как на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха будет колебаться в пределах 11-32°C в зависимости от региона, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 13 июня ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточной части, днем в юго-западной части страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем в западных, северных и Винницкой областях 18-23°, на остальной территории 24-29°; в юго-восточной части ночью 17-22°, днем 27-32°. На высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 18-23°.