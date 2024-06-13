Дощі лише на частині України та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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Короткочасні дощі та грози очікуються в частині західної та північно-східної України, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах 11-32°C залежно від регіону.

Короткочасні дощі та грози очікуються вдень у південно-західній частині України, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах 11-32°C залежно від регіону, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 13 червня вночі на Закарпатті, Прикарпатті та у північно-східній частині, вдень у південно-західній частині країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 18-23°, на решті території 24-29°; у південно-східній частині вночі 17-22°, вдень 27-32°. На високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 12-17°.

На Київщині 

Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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