Дощі лише на частині України та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Короткочасні дощі та грози очікуються в частині західної та північно-східної України, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах 11-32°C залежно від регіону.
Короткочасні дощі та грози очікуються вдень у південно-західній частині України, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах 11-32°C залежно від регіону, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 13 червня вночі на Закарпатті, Прикарпатті та у північно-східній частині, вдень у південно-західній частині країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 18-23°, на решті території 24-29°; у південно-східній частині вночі 17-22°, вдень 27-32°. На високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 12-17°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.