Дожди накроют Украину 12 октября, в Киеве до 13° тепла

В понедельник, 12 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областей пройдут умеренные дожди; на остальной территории без осадков. В Закарпатье и Прикарпатье утром местами туман.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях — северо-западный, 5–10 м/с. Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областей 12–17° тепла, на остальной территории 18–23° — говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, ожидается дождь. Температура днём 11–13°.

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