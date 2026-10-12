Дощі накриють Україну 12 жовтня, у Києві до 13° тепла

У понеділок, 12 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у більшості північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях пройдуть помірні дощі; на решті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях - північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17° тепла, на решті території 18-23° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура вдень 11-13°.

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