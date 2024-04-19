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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 17:03  •  4703 просмотра

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На Прикарпатье преступники, которые оделись в военную форму ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен, остановив его автомобиль под предлогом проверки.

На Прикарпатье злоумышленники, одетые в военную форму, остановили авто предпринимателя якобы для проверки и ограбили его на 8 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали 

Как выяснили следователи, событие произошло в одном из сел Ивано-Франковского района.

Группа лиц в камуфляжной форме остановила автомобиль Opel Astra. Под предлогом проверки транспортного средства, фигуранты попросили руководителя выйти из машины. Из багажного отделения злоумышленники открыто завладели сумками с деньгами. Общая сумма - более 8 миллионов гривен

- резюмировали в Нацполиции.

Правоохранители объяснили, что деньги принадлежали 61-летнему предпринимателю, и которые мужчина перевозил. В результате следственно-оперативных действий полицейские уже установили личности злоумышленников. 

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Речь идет о четырех жителях Прикарпатья. Отмечается, что после совершения преступления, фигуранты сжечь камуфляжную одежду, а автомобиль, на котором передвигались, утопили в Днестре.

После этого злоумышленники переоделись в гражданскую одежду и сменили транспортное средство.

Полицейские Прикарпатья оперативно задержали двух фигурантов. Им уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грабеже, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь злоумышленникам грозит до 13 лет за решеткой

- рассказали в Национальной полиции.

Полиция Прикарпатья устанавливает местонахождение еще двух фигурантов. Следствие продолжается.

Напомним 

В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили себе 2 миллиона гривен.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
prykarpattiaПрикарпатье
ivano-frankovskИвано-Франковск
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