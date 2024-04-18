Во Франковске задержали "криминального авторитета", который хотел стать "смотрящим" за областью

В Ивано-Франковске полицейские задержали "криминального авторитета". Его подозревают в распространении преступного влияния на свободе и в СИЗО и торговле наркотиками. Об этом в четверг сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, мужчина, имея связи и влияние в преступной среде, наладил наркотрафик в следственный изолятор. Кроме того, пытался установить отношения с "ворами в законе" и в дальнейшем получить статус "смотрящего" за Ивано-Франковской областью.

Как сообщается, в период пребывания в СИЗО, куда он был помещен за стрельбу с пострадавшими, "криминальный авторитет" систематически нарушал правила содержания, игнорировал законные требования работников и применил физическое воздействие к сокамерникам.

В дальнейшем мужчину выпустили из следственного изолятора под залог, однако фигурант не прекратил противоправную деятельность, указали в полиции.

Сейчас фигуранта задержали и сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрали меру пресечения - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Теперь "авторитету" грозит до 15 лет лишения свободы.

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