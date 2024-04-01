Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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На Кировоградщине мужчина отобрал оружие у полицейского и выстрелил себе в голову: открыто уголовное производство
В Светловодске Кировоградской области мужчина выхватил у полицейского автомат и выстрелил себе в голову, покончив жизнь самоубийством.
В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти
Аварийная утечка нефтяной смеси произошла из нефтепровода вблизи села Победа Ахтырского района Сумской области, в результате чего был загрязнен земельный участок площадью 98 кв. м.
Над российскими позициями под Бахмутом подняли украинский флаг
Украинские пограничники подняли украинский флаг над позициями вблизи оккупированных россией территорий между селами Курдюмовка и Озеряновка вблизи Бахмута, несмотря на присутствие российских войск в этом районе.
Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне: проверки на сухопутных границах остаются
Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне для воздушных и морских путешествий, что позволяет свободное передвижение без проверки документов, но наземный пограничный контроль сохраняется из-за противодействия Австрии по миграционным соображениям.
россия за криптовалюту покупает товары двойного назначения, которые использует для производства оружия - WSJ
россия использует криптовалюты, такие как Tether, для обхода западных санкций и покупки товаров двойного назначения, которые импортируются и используются для производства оружия для нападения на Украину.
Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский
Украина тестирует интегрированную систему управления радиоэлектронной борьбой для защиты солдат и техники от российских беспилотников на определенных участках фронта, с планами масштабировать ее по всему фронту.
После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals
Укрзалізниця и UAnimals планируют обновить устаревшие правила перевозки животных в поездах после того, как боец Нацгвардии был вынужден стоять в тамбуре со своим служебным лабрадором из-за его больших размеров.
В Армению прибыла группа американских военных инструкторов
Группа американских мобильных инструкторов прибыла в Армению, чтобы поделиться своим опытом с военными страны в сфере связей с общественностью и коммуникаций.
Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину
Новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти планирует сделать приоритетной задачей своего шестилетнего мандата преодоление последствий вторжения россии в Украину.
Застрелили мужчину из-за замечания: на Харьковщине будут судить трех оккупантов
Трем российским солдатам были предъявлены обвинения в убийстве 70-летнего украинца в селе Макарово Харьковской области после того, как он сделал замечание о том, что они стреляют по скоту.