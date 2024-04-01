На Кировоградщине мужчина отобрал оружие у полицейского и выстрелил себе в голову: открыто уголовное производство

Правоохранители устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в городе Светловодск на Кировоградщине. Суицид он совершил из табельного оружия патрульного, который прибыл на оперативный вызов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, ночью 28 марта 2024 года в Светловодске в милицию поступило сообщение о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство.

Приехав на место происшествия, полицейский наряд, наблюдая неадекватное поведение мужчины, вызвал скорую помощь. После осмотра медиков его должны были доставить в психиатрическую больницу в областном центре.

Однако гражданин выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Сейчас работники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по факту служебной халатности.

Напомним

В Харьковской области Украины задержали пожилого мужчину, который убил своего друга и выбросил его тело на железнодорожные пути, чтобы создать видимость самоубийства. Подозреваемый попытался совершить преступление во время пьяного конфликта, но был пойман местными властями.