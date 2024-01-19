На Харківщині чоловік скинув тіло свого друга на залізничну колію, щоб замаскувати вбивство під самогубство
Київ • УНН
У Харківській області України затримали літнього чоловіка, який убив свого друга і викинув його тіло на залізничну колію, щоб створити видимість самогубства. Підозрюваний спробував скоїти злочин під час п'яного конфлікту, але був спійманий місцевою владою.
На Харківщині затримали літнього чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничну колію, щоб злочин сприйняли за самогубство. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Вчора у Харківському районі на залізничній колії було виявлено окривавлене тіло загиблого чоловіка.
Слідству вдалося з’ясувати, що ввечері 17 січня компанія з друзів розпивали алкогольні напої у будинку в селі Дубівка Харківського району. Згодом між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті.
В ході суперечки зловмисник схопив кухонний ніж та завдавати другу ударів в шию, через що він загинув на місці.
Щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під "самогубство". Він поклав тіло загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Дійшовши до місця, він скинув труп на залізничну колію, щоб тіло чоловіка переїхав поїзд.
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Проте через деякий час після того, як підозрюваний пішов додому залізничники виявили труп.
Правоохоронці затримали зловмисника. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.