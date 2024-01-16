На Харківщині через лобове зіткнення одна людина загинула, двоє травмованих: поліція з’ясовує деталі ДТП
Київ • УНН
Лобове зіткнення автомобілів Subaru Forester та Toyota Aurion у Пісочині Харківської області призвело до загибелі однієї людини та поранення двох осіб, у тому числі 3-річної дитини. Українська поліція проводить розслідування.
Внаслідок лобового зіткнення автівки "Subaru Forester" із зустрічною "Toyota Aurion" в селищі Пісочин, Харківської області, загинула одна людина, крім того - двоє травмованих, у тому числі трирічна дитина. Поліція з’ясовує обставини аварії.
Про це передає ГУНП України в Харківській області, пише УНН.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 січня: о 10:10 на лінію "102" надійшло повідомлення про зіткнення "Subaru Forester" та "Toyota Aurion" в селищі Пісочин.
Згідно з інформацією поліції, виїзд на зустрічну смугу руху зробив 58-річний водій автомобіля "Subaru Forester". Це спровокувало зустрічне зіткнення з автомобілем "Toyota Aurion" під керуванням 28-річної жінки.
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Відповідно до офіційного повідомлення поліції, чоловік від отриманих травм помер на місці аварії. Крім того, з місця зіткнення до лікарні госпіталізували водійку автомобіля Toyota Aurion та її пасажира – 3-річну дівчину.
Зазначається, що на місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група, - відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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