У Туреччині внаслідок ДТП з автобусом загинули дев'ятеро людей

Дев'ятеро людей загинули, ще 30 отримали поранення у ДТП з автобусом на південному сході Туреччини, повідомляє телеканал TRT Haber, передає УНН.

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У районі Айдинчик міста Мерсін пасажирський автобус, який прямував з Анталії, з невідомої причини перекинувся після зіткнення з бар'єрами на виїзді з тунелю.

Постраждалих госпіталізували. Мер Мерсіна Алі Хамза Пехліван, поліцейські та пожежники приїхали на місце події.

За словами мера, автобусом їхало 40 пасажирів. Водій втратив керування на виїзді з тунелю, автобус упав у кювет.

У Туреччині сталося ДТП за участю 23 автомобілів