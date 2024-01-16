У Туреччині внаслідок ДТП з автобусом загинули дев'ятеро людей
Київ • УНН
Автобусна аварія на південному сході Туреччини призвела до дев'яти смертей і 30 поранень. Автобус, що перевозив 40 пасажирів, втратив керування після зіткнення з бар'єрами на виїзді з тунелю і впав у кювет.
Дев'ятеро людей загинули, ще 30 отримали поранення у ДТП з автобусом на південному сході Туреччини, повідомляє телеканал TRT Haber, передає УНН.
Деталі
У районі Айдинчик міста Мерсін пасажирський автобус, який прямував з Анталії, з невідомої причини перекинувся після зіткнення з бар'єрами на виїзді з тунелю.
Постраждалих госпіталізували. Мер Мерсіна Алі Хамза Пехліван, поліцейські та пожежники приїхали на місце події.
За словами мера, автобусом їхало 40 пасажирів. Водій втратив керування на виїзді з тунелю, автобус упав у кювет.
У Туреччині сталося ДТП за участю 23 автомобілів05.03.23, 16:37 • 1106218 переглядiв