В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек

Девять человек погибли, еще 30 получили ранения в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, сообщает телеканал TRT Haber, передает УНН.

Детали

В районе Айдынчик города Мерсин пассажирский автобус, следовавший из Анталии, по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из тоннеля.

Пострадавших госпитализировали. Мэр Мерсина Али Хамза Пехливан, полицейские и пожарные приехали на место происшествия.

По словам мэра, на автобусе ехало 40 пассажиров. Водитель потерял управление на выезде из тоннеля, автобус упал в кювет.

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