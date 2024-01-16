На Харьковщине из-за лобового столкновения один человек погиб, двое травмированных: полиция выясняет детали ДТП

В результате лобового столкновения автомобиля "Subaru Forester" со встречной "Toyota Aurion" в поселке Песочин, Харьковской области, погиб один человек, кроме того двое травмированных, в том числе трехлетний ребенок. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Об этом передает ГУНП Украины в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 января: в 10:10 на линию "102" поступило сообщение о столкновении "Subaru Forester" и "Toyota Aurion" в поселке Песочин.

Согласно информации полиции, выезд на встречную полосу движения совершил 58-летний водитель автомобиля "Subaru Forester". Это спровоцировало встречное столкновение с автомобилем "Toyota Aurion" под управлением 28-летней женщины.

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Согласно официальному сообщению полиции, мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Кроме того, с места столкновения в больницу госпитализировали водителя автомобиля Toyota Aurion и ее пассажира - 3-летнюю девочку.

Отмечается, что на место ДТП выезжала следственно-оперативная группа, - открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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