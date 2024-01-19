На Харьковщине мужчина сбросил тело своего друга на железнодорожные пути, чтобы замаскировать убийство под самоубийство

На Харьковщине задержали пожилого мужчину, который убил своего товарища и сбросил его тело на железнодорожные пути, чтобы преступление приняли за самоубийство. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Вчера в Харьковском районе на железнодорожных путях было обнаружено окровавленное тело погибшего мужчины.

Следствию удалось выяснить, что вечером 17 января компания из друзей распивали алкогольные напитки в доме в селе Дубовка Харьковского района. Впоследствии между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве.

В ходе спора злоумышленник схватил кухонный нож и наносить другу удары в шею, из-за чего он погиб на месте.

Чтобы скрыть свое преступление, подозреваемый решил замаскировать все под "самоубийство". Он положил тело погибшего на санки и повез к железнодорожной станции. Дойдя до места, он сбросил труп на железнодорожные пути, чтобы тело мужчины переехал поезд.

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Однако через некоторое время после того, как подозреваемый ушел домой железнодорожники обнаружили труп.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.