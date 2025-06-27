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Отдых в Карпатах и ​​на Юге: синоптик рассказала, какой погоды ждать туристам

Киев • УНН

 • 238 просмотра

С начала июля в Одесской, Закарпатской и Прикарпатской областях ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет достигать +30 градусов и выше, местами до +34 градусов.

Отдых в Карпатах и ​​на Юге: синоптик рассказала, какой погоды ждать туристам

Украинцы, выбирающие для отпуска Одесскую область, Закарпатье или Прикарпатье, могут рассчитывать на настоящую летнюю погоду с минимумом осадков и высокими температурами. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

Именно начиная со следующей недели, в первые дни июля, у нас будут наблюдаться в этих регионах (южные регионы, Закарпатье и Прикарпатье - ред.) температурные показатели +30 и выше градусов. Кое-где локально могут быть до +34 градусов. Если будут выше показатели, сильная жара, тогда уже будем предупреждать. Так же Закарпатье, Прикарпатье - это такие регионы, где могут быть высокие значения температуры. Поэтому, кто любит такую погоду - можно планировать, на следующей неделе будет минимум осадков, более спокойная погода

- сказала Птуха.

Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены27.06.25, 13:12 • 9752 просмотра

Напомним

В Укргидрометцентре отмечают, что в начале июля погода в Украине будет жаркой, однако о сильной жаре речь пока не идет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Одесская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина
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