Відпочинок у Карпатах і на Півдні: синоптик розповіла, якої погоди очікувати туристам

Українці, які обирають для відпустки Одещину, Закарпаття чи Прикарпаття, можуть розраховувати на справжню літню погоду з мінімумом опадів і високими температурами. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

Саме починаючи з наступного тижня, у перші дні липня, у нас будуть спостерігатися в цих регіонах (південні регіони, Закарпаття та Прикарпаття - ред.) саме температурні показники +30 і вище градусів. Подекуди локально можуть до +34 градусів. Якщо будуть вищі показники, сильна спека, тоді вже будемо попереджати. Так само Закарпаття, Прикарпаття - це такі регіони, де можуть бути високі значення температури. Тому, хто любить таку погоду - можна планувати, наступного тижня буде мінімум опадів, більш спокійна погода - сказала Птуха.

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В Укргідрометцентрі зазначають, що на початку липня погода в Україні буде спекотною, однак про сильну спеку поки не йдеться.