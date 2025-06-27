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Відпочинок у Карпатах і на Півдні: синоптик розповіла, якої погоди очікувати туристам

Київ • УНН

 • 596 перегляди

З початку липня в Одеській, Закарпатській та Прикарпатській областях очікується спекотна погода. Температура повітря сягатиме +30 градусів і вище, місцями до +34 градусів.

Відпочинок у Карпатах і на Півдні: синоптик розповіла, якої погоди очікувати туристам

Українці, які обирають для відпустки Одещину, Закарпаття чи Прикарпаття, можуть розраховувати на справжню літню погоду з мінімумом опадів і високими температурами. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

Саме починаючи з наступного тижня, у перші дні липня, у нас будуть спостерігатися в цих регіонах (південні регіони, Закарпаття та Прикарпаття - ред.) саме температурні показники +30 і вище градусів. Подекуди локально можуть до +34 градусів. Якщо будуть вищі показники, сильна спека, тоді вже будемо попереджати. Так само Закарпаття, Прикарпаття - це такі регіони, де можуть бути високі значення температури. Тому, хто любить таку погоду - можна планувати, наступного тижня буде мінімум опадів, більш спокійна погода

- сказала Птуха.

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Нагадаємо

В Укргідрометцентрі зазначають, що на початку липня погода в Україні буде спекотною, однак про сильну спеку поки не йдеться.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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