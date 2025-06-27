Сильної спеки поки не буде - синоптик
Київ • УНН
На початку липня в Україні очікується спекотна погода з температурою 25-30 градусів, а на Півдні та Закарпатті до понад 30 градусів. Сильної спеки не прогнозують, але ситуація буде моніторитись.
На початку липня погода в Україні буде спекотною, однак про сильну спеку поки не йдеться. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.
Поки що про сильну спеку (сильна спека класифікується з +35 градусів та вище) не попереджаємо, але будемо моніторити. Якщо десь по південних областях такі показники будуть сягати цих значень, то, звичайно, будемо попереджати
При цьому вона зазначила, що загалом липень розпочнеться з типової літньої погоди, звичної для останніх десяти років.
"Це 25-30 градусів у більшості областей. А по Півдню, по Закарпаттю та подекуди Прикарпаттю вже і вище 30 градусів", - додала вона.
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