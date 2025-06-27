Сильної спеки поки не буде - синоптик

На початку липня погода в Україні буде спекотною, однак про сильну спеку поки не йдеться. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

Поки що про сильну спеку (сильна спека класифікується з +35 градусів та вище) не попереджаємо, але будемо моніторити. Якщо десь по південних областях такі показники будуть сягати цих значень, то, звичайно, будемо попереджати - сказала Птуха.

При цьому вона зазначила, що загалом липень розпочнеться з типової літньої погоди, звичної для останніх десяти років.

"Це 25-30 градусів у більшості областей. А по Півдню, по Закарпаттю та подекуди Прикарпаттю вже і вище 30 градусів", - додала вона.

Менше вітру та більше сонця: синоптикиня розповіла, коли прийде літнє потепління