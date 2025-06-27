Сильной жары пока не будет - синоптик
Киев • УНН
В начале июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой 25-30 градусов, а на Юге и Закарпатье до более 30 градусов. Сильной жары не прогнозируют, но ситуация будет мониториться.
В начале июля погода в Украине будет жаркой, однако о сильной жаре пока речь не идет. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.
Пока что о сильной жаре (сильная жара классифицируется с +35 градусов и выше) не предупреждаем, но будем мониторить. Если где-то по южным областям такие показатели будут достигать этих значений, то, конечно, будем предупреждать
При этом она отметила, что в целом июль начнется с типичной летней погоды, привычной для последних десяти лет.
"Это 25-30 градусов в большинстве областей. А по Югу, по Закарпатью и кое-где Прикарпатью уже и выше 30 градусов", - добавила она.
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