Сильной жары пока не будет - синоптик

В начале июля погода в Украине будет жаркой, однако о сильной жаре пока речь не идет. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

Пока что о сильной жаре (сильная жара классифицируется с +35 градусов и выше) не предупреждаем, но будем мониторить. Если где-то по южным областям такие показатели будут достигать этих значений, то, конечно, будем предупреждать - сказала Птуха.

При этом она отметила, что в целом июль начнется с типичной летней погоды, привычной для последних десяти лет.

"Это 25-30 градусов в большинстве областей. А по Югу, по Закарпатью и кое-где Прикарпатью уже и выше 30 градусов", - добавила она.

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