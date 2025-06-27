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Меньше ветра и больше солнца: синоптик рассказала, когда придет летнее потепление

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Потепление в Украине начнется с 29 июня благодаря антициклону из Европы. Об этом сообщила спикер Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Погода станет более стабильной, менее ветреной и солнечной.

Меньше ветра и больше солнца: синоптик рассказала, когда придет летнее потепление

Летнее потепление в Украине ожидается уже с воскресенья, 29 июня. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

Начиная уже с воскресенья на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы, это антициклон. Он уже начнет обеспечивать нам более спокойную погоду. Меньше ветра будет

- сказала Птуха.

По ее словам, сейчас на погоду влияет прохождение атмосферных фронтов, и, "конечно, дискомфорт, кроме того, что больше облачности, осадки и не слишком высокие значения температуры, еще и ветер добавляет".

"Так вот, начиная со следующей недели у нас будет стабилизироваться ситуация - будет меньше ветра, больше прояснений, больше солнечных дней и начнет расти температура", - отметила Птуха.

Украину накроют магнитные бури и локальные дожди: синоптик дала прогноз26.06.25, 11:26 • 2262 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Европа
Украина
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