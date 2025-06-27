Меньше ветра и больше солнца: синоптик рассказала, когда придет летнее потепление
Киев • УНН
Потепление в Украине начнется с 29 июня благодаря антициклону из Европы. Об этом сообщила спикер Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Погода станет более стабильной, менее ветреной и солнечной.
Летнее потепление в Украине ожидается уже с воскресенья, 29 июня. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.
Начиная уже с воскресенья на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы, это антициклон. Он уже начнет обеспечивать нам более спокойную погоду. Меньше ветра будет
По ее словам, сейчас на погоду влияет прохождение атмосферных фронтов, и, "конечно, дискомфорт, кроме того, что больше облачности, осадки и не слишком высокие значения температуры, еще и ветер добавляет".
"Так вот, начиная со следующей недели у нас будет стабилизироваться ситуация - будет меньше ветра, больше прояснений, больше солнечных дней и начнет расти температура", - отметила Птуха.
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