Меньше ветра и больше солнца: синоптик рассказала, когда придет летнее потепление

Летнее потепление в Украине ожидается уже с воскресенья, 29 июня. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

Начиная уже с воскресенья на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы, это антициклон. Он уже начнет обеспечивать нам более спокойную погоду. Меньше ветра будет - сказала Птуха.

По ее словам, сейчас на погоду влияет прохождение атмосферных фронтов, и, "конечно, дискомфорт, кроме того, что больше облачности, осадки и не слишком высокие значения температуры, еще и ветер добавляет".

"Так вот, начиная со следующей недели у нас будет стабилизироваться ситуация - будет меньше ветра, больше прояснений, больше солнечных дней и начнет расти температура", - отметила Птуха.

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