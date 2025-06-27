Менше вітру та більше сонця: синоптикиня розповіла, коли прийде літнє потепління
Київ • УНН
Потепління в Україні розпочнеться з 29 червня завдяки антициклону з Європи. Про це повідомила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Погода стане стабільнішою, менш вітряною та сонячнішою.
Літнє потепління в Україні очікується вже з неділі, 29 червня. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.
Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи, це антициклон. Він вже почне забезпечувати нам більш спокійну погоду. Менше вітру буде
З її слів, зараз на погоду впливає проходження атмосферних фронтів, і, "звичайно, дискомфорт, окрім того, що більше хмарності, опади і не надто високі значення температури, ще й вітер додає".
"То ось, починаючи з наступного тижня у нас буде стабілізуватися ситуація - буде менше вітру, більше пояснень, більше сонячних днів і почне зростати температура", - зазначила Птуха.
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