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Менше вітру та більше сонця: синоптикиня розповіла, коли прийде літнє потепління

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Потепління в Україні розпочнеться з 29 червня завдяки антициклону з Європи. Про це повідомила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Погода стане стабільнішою, менш вітряною та сонячнішою.

Менше вітру та більше сонця: синоптикиня розповіла, коли прийде літнє потепління

Літнє потепління в Україні очікується вже з неділі, 29 червня. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи, це антициклон. Він вже почне забезпечувати нам більш спокійну погоду. Менше вітру буде

- сказала Птуха.

З її слів, зараз на погоду впливає проходження атмосферних фронтів, і, "звичайно, дискомфорт, окрім того, що більше хмарності, опади і не надто високі значення температури, ще й вітер додає".

"То ось, починаючи з наступного тижня у нас буде стабілізуватися ситуація - буде менше вітру, більше пояснень, більше сонячних днів і почне зростати температура", - зазначила Птуха.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
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