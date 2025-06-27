Менше вітру та більше сонця: синоптикиня розповіла, коли прийде літнє потепління

Літнє потепління в Україні очікується вже з неділі, 29 червня. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи, це антициклон. Він вже почне забезпечувати нам більш спокійну погоду. Менше вітру буде - сказала Птуха.

З її слів, зараз на погоду впливає проходження атмосферних фронтів, і, "звичайно, дискомфорт, окрім того, що більше хмарності, опади і не надто високі значення температури, ще й вітер додає".

"То ось, починаючи з наступного тижня у нас буде стабілізуватися ситуація - буде менше вітру, більше пояснень, більше сонячних днів і почне зростати температура", - зазначила Птуха.

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