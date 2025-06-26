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Україну накриють магнітні бурі та локальні дощі: синоптик дала прогноз

Київ • УНН

 • 562 перегляди

27 червня в Україні очікується тепла погода з помірною спекою на півдні та Закарпатті, температура повітря становитиме від +22 до +30 градусів. Вітер стихне, але можливі локальні дощі на заході, півночі, Вінниччині та Одещині через атмосферний фронт, а також спостерігаються магнітні бурі.

Україну накриють магнітні бурі та локальні дощі: синоптик дала прогноз

Тепла погода, місцями з помірною спекою, очікується 27 червня в Україні, вітер стихне, але можливі локальні дощі через атмосферний фронт. До цього додаються магнітні бурі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

П'ятниця в Україні буде теплою, до помірної спеки на півдні та на Закарпатті

- написала Діденко.

Очікується протягом дня 27 червня +22...+26 градусів, південна частина та Закарпаття прогріються до +25...+30 градусів.

"Нарешті стихне вітер завтра, буде помірним чи й слабким! Західних напрямків", - зазначила синоптик.

"Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території України буде суха погода", - вказала вона.

У Києві 27 червня, за прогнозом, також вітер вгомониться, буде західного напрямку, помірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів.

Хто цікавиться - сьогодні та завтра спостерігається підвищена магнітна активність Землі, тобто, магнітні бурі. Обережненько з надмірностями

- повідомила Діденко.

"Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі, температура повітря невисока, вдень +20...+25 градусів, на півдні +25...+29 градусів", - зазначила синоптик.

Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати грози та пориви вітру 26 червня26.06.25, 06:55 • 2688 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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