Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати грози та пориви вітру 26 червня

У четвер, 26 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень на Лівобережжі пройде короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території - без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 21-23°.

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