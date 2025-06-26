Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати грози та пориви вітру 26 червня
Київ • УНН
26 червня в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози пройдуть на Лівобережжі. Температура повітря коливатиметься від 19° до 32° залежно від регіону, вітер західний, північно-західний, з поривами до 20 м/с.
У четвер, 26 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, вдень на Лівобережжі пройде короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території - без опадів.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 21-23°.
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