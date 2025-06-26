Украину накроет переменная облачность: где ожидать грозы и порывы ветра 26 июня

В четверг, 26 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем на Левобережье пройдет кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье 28-32°, в северных областях 19-24° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 21-23°.

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