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Украину накроет переменная облачность: где ожидать грозы и порывы ветра 26 июня

Киев • УНН

 • 252 просмотра

26 июня в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы пройдут на Левобережье. Температура воздуха будет колебаться от 19° до 32° в зависимости от региона, ветер западный, северо-западный, с порывами до 20 м/с.

Украину накроет переменная облачность: где ожидать грозы и порывы ветра 26 июня

В четверг, 26 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем на Левобережье пройдет кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье 28-32°, в северных областях 19-24°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 21-23°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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