Украину накроют магнитные бури и локальные дожди: синоптик дала прогноз

Теплая погода, местами с умеренной жарой, ожидается 27 июня в Украине, ветер стихнет, но возможны локальные дожди из-за атмосферного фронта. К этому добавляются магнитные бури. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Пятница в Украине будет теплой, до умеренной жары на юге и на Закарпатье - написала Диденко.

Ожидается в течение дня 27 июня +22...+26 градусов, южная часть и Закарпатье прогреются до +25...+30 градусов.

"Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или даже слабым! Западных направлений", - отметила синоптик.

"Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая область и Одесская область. На остальной территории Украины будет сухая погода", - указала она.

В Киеве 27 июня, по прогнозу, также ветер угомонится, будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.

Кто интересуется - сегодня и завтра наблюдается повышенная магнитная активность Земли, то есть, магнитные бури. Осторожненько с излишествами - сообщила Диденко.

"В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем +20...+25 градусов, на юге +25...+29 градусов", - отметила синоптик.

Украину накроет переменная облачность: где ожидать грозы и порывы ветра 26 июня