Юг Украины готовится к снегопадам, а в некоторых областях уже намело

Юг Украины готовится к ухудшению погодных условий со снегопадами, а в некоторых областях уже замело, пишет УНН со ссылкой на представителей власти в областях.

В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные

Одесская область

В Одесском горсовете предупредили со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей "об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности": "По городу Одесса и Одесской области в ближайшие 1-2 часа 26 декабря ожидается видимость при снеге 200-500 м, сохранится до конца дня, ночью и утром 27 декабря".

На прогноз об «ухудшении погодных условий в Одесской области» указал и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Николаевская область

"В связи с погодными условиями, будем ограничивать движение. Ждите официального сообщения. Отложите поездки по возможности", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях.

А после полудня о снегопаде в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич. "Друзья, в Николаеве снежит. КП "ЭЛУ Автодорог" работает в усиленном режиме. Дороги уже обрабатывают противогололедными реагентами. Сейчас задействовано девять единиц специальной техники. Дежурный диспетчер постоянно следит за ситуацией. При необходимости будет привлечена дополнительная техника. Есть перечень участков, где непогода чаще всего вызывает заторы - именно там коммунальщики сосредоточивают основные усилия", - отметил он в соцсетях.

Херсонская область

"На Херсонщине фиксируется ухудшение погодных условий! Призываем водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать обстановку на дороге и быть внимательными и осторожными", - отмечали около 13 часов в ГУНП в области.

В некоторых регионах уже заснежило.

Запорожье

"Заснежило. Так что будьте осторожны! Сегодня в городе наблюдается осложнение погодных условий. Соблюдайте элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды", - указывали в первой половине дня в патрульной полиции Запорожской области.

Днепропетровская область

"На Днепропетровщине заснежило. Кое-где в области гололедица. Техника выехала на дороги еще с ночи. Всего сейчас с последствиями непогоды борются почти 70 единиц спецмашин. Они работают на автодорогах как местного, так и государственного значения. Все проездные, осложнений движения нет", - указывал утром врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, с разной интенсивностью, снежить будет до самого Нового года. Сохранится небольшой мороз.

Донецкая область

"На Донетчине продолжаются работы по обработке и расчистке дорог: привлечено 15 единиц техники и 20 специалистов личного состава. На территории области наблюдается гололедица, местами небольшой снег. Автодороги открыты по всем направлениям", - указывал утром глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, на сегодня область обеспечена всеми необходимыми силами и средствами, а также противогололедными и горюче-смазочными материалами для ликвидации последствий осложнения погодных условий. Налажена эффективная коммуникация и взаимодействие с громадами области, ГУ ГСЧС в Донецкой области, патрульной полицией и подрядными организациями, добавил он.

Снежная погода наблюдалась и севернее.

Киев

В КГГА утром сообщали, что "в столице снежит: 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города". И что по прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Ситуация по Украине

По данным Агентства восстановления, сегодня по всей территории Украины, кроме крайнего запада, будет идти снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, что будет вызывать метели. Из-за облачности морозы немного ослабнут: ночью температура составит –4–9 °C, в Карпатах и на Прикарпатье до –13 °C, днем по стране –0–5 °C.

По данным агентства на 10:45 26 декабря, проезд по всем участкам дорог государственного значения был обеспечен. Подрядными организациями проводится обработка дорожного покрытия противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега.

"Покрытие дорог преимущественно сухое, в Сумской и Черниговской областях - местами заснеженное. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях - местами мокрое", - сообщали в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения к работам на утро было привлечено 218 единиц техники и 275 работников.