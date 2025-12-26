Юг Украины готовится к снегопадам, а в некоторых областях уже намело

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 4584 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 15839 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 13352 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 11850 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15051 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 17741 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 33263 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16594 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 31044 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
26 декабря, 06:47 • 15994 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
88%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 16169 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 14288 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 16696 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 6220 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 4934 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 15844 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 33264 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 31045 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 87006 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 87640 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Давид Арахамия
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Германия
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 14294 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 22683 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 26394 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 27335 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 30347 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Фильм
Сериал

Юг Украины готовится к снегопадам, а в некоторых областях уже намело

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Южные регионы Украины готовятся к ухудшению погодных условий со снегопадами, а в некоторых областях, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской, уже фиксируются снегопады и гололедица. В Киеве и на Днепропетровщине также наблюдается снег, дороги обрабатывают противогололедными реагентами, а движение на дорогах государственного значения обеспечено.

Юг Украины готовится к снегопадам, а в некоторых областях уже намело

Юг Украины готовится к ухудшению погодных условий со снегопадами, а в некоторых областях уже замело, пишет УНН со ссылкой на представителей власти в областях.

В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные26.12.25, 12:40 • 13355 просмотров

Одесская область

В Одесском горсовете предупредили со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей "об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности": "По городу Одесса и Одесской области в ближайшие 1-2 часа 26 декабря ожидается видимость при снеге 200-500 м, сохранится до конца дня, ночью и утром 27 декабря".

На прогноз об «ухудшении погодных условий в Одесской области» указал и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Николаевская область

"В связи с погодными условиями, будем ограничивать движение. Ждите официального сообщения. Отложите поездки по возможности", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях.

А после полудня о снегопаде в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич. "Друзья, в Николаеве снежит. КП "ЭЛУ Автодорог" работает в усиленном режиме. Дороги уже обрабатывают противогололедными реагентами. Сейчас задействовано девять единиц специальной техники. Дежурный диспетчер постоянно следит за ситуацией. При необходимости будет привлечена дополнительная техника. Есть перечень участков, где непогода чаще всего вызывает заторы - именно там коммунальщики сосредоточивают основные усилия", - отметил он в соцсетях.

Херсонская область

"На Херсонщине фиксируется ухудшение погодных условий! Призываем водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать обстановку на дороге и быть внимательными и осторожными", - отмечали около 13 часов в ГУНП в области.

В некоторых регионах уже заснежило.

Запорожье

"Заснежило. Так что будьте осторожны! Сегодня в городе наблюдается осложнение погодных условий. Соблюдайте элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды", - указывали в первой половине дня в патрульной полиции Запорожской области.

Днепропетровская область

"На Днепропетровщине заснежило. Кое-где в области гололедица. Техника выехала на дороги еще с ночи. Всего сейчас с последствиями непогоды борются почти 70 единиц спецмашин. Они работают на автодорогах как местного, так и государственного значения. Все проездные, осложнений движения нет", - указывал утром врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, с разной интенсивностью, снежить будет до самого Нового года. Сохранится небольшой мороз.

Донецкая область

"На Донетчине продолжаются работы по обработке и расчистке дорог: привлечено 15 единиц техники и 20 специалистов личного состава. На территории области наблюдается гололедица, местами небольшой снег. Автодороги открыты по всем направлениям", - указывал утром глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, на сегодня область обеспечена всеми необходимыми силами и средствами, а также противогололедными и горюче-смазочными материалами для ликвидации последствий осложнения погодных условий. Налажена эффективная коммуникация и взаимодействие с громадами области, ГУ ГСЧС в Донецкой области, патрульной полицией и подрядными организациями, добавил он.

Снежная погода наблюдалась и севернее.

Киев

В КГГА утром сообщали, что "в столице снежит: 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города". И что по прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Ситуация по Украине

По данным Агентства восстановления, сегодня по всей территории Украины, кроме крайнего запада, будет идти снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, что будет вызывать метели. Из-за облачности морозы немного ослабнут: ночью температура составит –4–9 °C, в Карпатах и на Прикарпатье до –13 °C, днем по стране –0–5 °C.

По данным агентства на 10:45 26 декабря, проезд по всем участкам дорог государственного значения был обеспечен. Подрядными организациями проводится обработка дорожного покрытия противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега.

"Покрытие дорог преимущественно сухое, в Сумской и Черниговской областях - местами заснеженное. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях - местами мокрое", - сообщали в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения к работам на утро было привлечено 218 единиц техники и 275 работников.

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Новый год
Морозы в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Вадим Филашкин
Львовская область
Донецкая область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Олег Кипер
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Виталий Ким
Херсонская область
Прикарпатье
Карпатские горы
Украина
Николаев
Киев