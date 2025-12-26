Південь України готується до снігопадів, а в деяких областях вже намело

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 2908 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 6884 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11361 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12186 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13821 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15458 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36745 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37210 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94237 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48773 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
6.1м/с
94%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну27 грудня, 12:36 • 5012 перегляди
У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА27 грудня, 12:50 • 10027 перегляди
Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ27 грудня, 12:58 • 7936 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула27 грудня, 13:13 • 14683 перегляди
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі27 грудня, 13:39 • 10476 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 47063 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 94237 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 40462 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 69979 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 60733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Карні
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 17008 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 47063 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 19914 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 19329 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 20893 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Південь України готується до снігопадів, а в деяких областях вже намело

Київ • УНН

 • 2380 перегляди

Південні регіони України готуються до погіршення погодних умов зі снігопадами, а в деяких областях, зокрема на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, вже фіксуються снігопади та ожеледиця. У Києві та на Дніпропетровщині також спостерігається сніг, дороги обробляють протиожеледними реагентами, а рух на дорогах державного значення забезпечено.

Південь України готується до снігопадів, а в деяких областях вже намело

Південь України готується до погіршення погодних умов зі снігопадами, а у деяких областях уже замело, пише УНН з посиланням на представників влади в областях.

В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані26.12.25, 12:40 • 30849 переглядiв

Одещина

В Одеській міськраді попередили з посиланням на дані Гідрометцентру Чорного та Азовського морів "про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності": "По місту Одеса та Одеській області найближчі 1-2 години 26 грудня очікується видимість під час снігу 200-500 м, збережеться до кінця дня, вночі та вранці 27 грудня".

На прогноз щодо "погіршення погодних умов на Одещині" вказав і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Миколаївщина

"У звʼязку з погодними умовами, будемо обмежувати рух. Чекайте на офіційне повідомлення. Відкладіть поїздки за можливістю", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах.

А після опівдня про снігопад у Миколаєві повідомляв мер міста Олександр Сєнкевич. "Друзі, у Миколаєві сніжить. КП "ЕЛУ Автодоріг" працює в посиленому режимі. Дороги вже обробляють протиожеледними реагентами. Наразі задіяно дев’ять одиниць спеціальної техніки. Черговий диспетчер постійно стежить за ситуацією. За потреби буде залучено додаткову техніку. Є перелік ділянок, де негода найчастіше спричиняє затори - саме там комунальники зосереджують основні зусилля", - зазначив він у соцмережах.

Херсонщина

"На Херсонщині фіксується погіршення погодних умов! Закликаємо водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись ПДР, враховувати обстановку на дорозі та бути уважними й обережними", - зазначали близько 13 години у ГУНП в області.

У деяких регіонах уже засніжило.

Запоріжжя

"Засніжило. Тож будьте обережні! Сьогодні, у місті спостерігається ускладнення погодних умов. Дотримуйтесь елементарних правил безпечного керування транспортом під час негоди", - вказували у першій половині дня у патрульній поліції Запорізької області.

Дніпровщина

"На Дніпропетровщині засніжило. Подекуди в області ожеледиця. Техніка виїхала на дороги ще з ночі. Загалом наразі з наслідками негоди борються майже 70 одиниць спецмашин. Вони працюють на автошляхах як місцевого, так і державного значення. Усі проїзні, ускладнень руху немає", - вказував вранці т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, з різною інтенсивністю, сніжитиме до самого Нового року. Зберігатиметься невеликий мороз.

Донеччина

"На Донеччині тривають роботи з обробки та розчистки доріг: залучено 15 одиниць техніки та 20 спеціалістів особового складу. На території області спостерігається ожеледиця, місцями невеликий сніг. Автошляхи відкриті за всіма напрямками", - вказував вранці голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

З його слів, на сьогодні область забезпечена всіма необхідними силами та засобами, а також протиожеледними та паливно-мастильними матеріалами для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Налагоджена ефективна комунікація та взаємодія з громадами області, ГУ ДСНС у Донецькій області, патрульною поліцією та підрядними організаціями, додав він.

Сніжна погода спостерігалася і північніше.

Київ

У КМДА вранці повідомляли, що "у столиці сніжить: 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста". І що за прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Ситуація по Україні

За даними Агентства відновлення, сьогодні по всій території Україні, крім крайнього заходу, йтиме сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с, що спричинятиме хуртовини. Через хмарність морози трохи послабшають: уночі температура становитиме –4–9 °C, у Карпатах і на Прикарпатті до –13 °C, удень по країні –0–5 °C.

За даними агентства на 10:45 26 грудня, проїзд усіма ділянками доріг державного значення було забезпечено. Підрядними організаціями проводиться обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та очищення проїзної частини від снігу.

"Покриття доріг переважно сухе, у Сумській та Чернігівській областях - місцями засніжене. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській та Харківській областях - місцями мокре", - повідомляли в агентстві.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення до робіт на ранок було залучено 218 одиниць техніки та 275 працівників.

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Новий рік
Морози в Україні
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Вадим Філашкін
Львівська область
Донецька область
Миколаївська область
Івано-Франківська область
Сумська область
Олег Кіпер
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Віталій Кім
Херсонська область
Прикарпаття
Карпати
Україна
Миколаїв
Київ