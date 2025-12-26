Південь України готується до снігопадів, а в деяких областях вже намело

Південь України готується до погіршення погодних умов зі снігопадами, а у деяких областях уже замело, пише УНН з посиланням на представників влади в областях.

В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані

Одещина

В Одеській міськраді попередили з посиланням на дані Гідрометцентру Чорного та Азовського морів "про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності": "По місту Одеса та Одеській області найближчі 1-2 години 26 грудня очікується видимість під час снігу 200-500 м, збережеться до кінця дня, вночі та вранці 27 грудня".

На прогноз щодо "погіршення погодних умов на Одещині" вказав і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Миколаївщина

"У звʼязку з погодними умовами, будемо обмежувати рух. Чекайте на офіційне повідомлення. Відкладіть поїздки за можливістю", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах.

А після опівдня про снігопад у Миколаєві повідомляв мер міста Олександр Сєнкевич. "Друзі, у Миколаєві сніжить. КП "ЕЛУ Автодоріг" працює в посиленому режимі. Дороги вже обробляють протиожеледними реагентами. Наразі задіяно дев’ять одиниць спеціальної техніки. Черговий диспетчер постійно стежить за ситуацією. За потреби буде залучено додаткову техніку. Є перелік ділянок, де негода найчастіше спричиняє затори - саме там комунальники зосереджують основні зусилля", - зазначив він у соцмережах.

Херсонщина

"На Херсонщині фіксується погіршення погодних умов! Закликаємо водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись ПДР, враховувати обстановку на дорозі та бути уважними й обережними", - зазначали близько 13 години у ГУНП в області.

У деяких регіонах уже засніжило.

Запоріжжя

"Засніжило. Тож будьте обережні! Сьогодні, у місті спостерігається ускладнення погодних умов. Дотримуйтесь елементарних правил безпечного керування транспортом під час негоди", - вказували у першій половині дня у патрульній поліції Запорізької області.

Дніпровщина

"На Дніпропетровщині засніжило. Подекуди в області ожеледиця. Техніка виїхала на дороги ще з ночі. Загалом наразі з наслідками негоди борються майже 70 одиниць спецмашин. Вони працюють на автошляхах як місцевого, так і державного значення. Усі проїзні, ускладнень руху немає", - вказував вранці т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, з різною інтенсивністю, сніжитиме до самого Нового року. Зберігатиметься невеликий мороз.

Донеччина

"На Донеччині тривають роботи з обробки та розчистки доріг: залучено 15 одиниць техніки та 20 спеціалістів особового складу. На території області спостерігається ожеледиця, місцями невеликий сніг. Автошляхи відкриті за всіма напрямками", - вказував вранці голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З його слів, на сьогодні область забезпечена всіма необхідними силами та засобами, а також протиожеледними та паливно-мастильними матеріалами для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Налагоджена ефективна комунікація та взаємодія з громадами області, ГУ ДСНС у Донецькій області, патрульною поліцією та підрядними організаціями, додав він.

Сніжна погода спостерігалася і північніше.

Київ

У КМДА вранці повідомляли, що "у столиці сніжить: 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста". І що за прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Ситуація по Україні

За даними Агентства відновлення, сьогодні по всій території Україні, крім крайнього заходу, йтиме сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с, що спричинятиме хуртовини. Через хмарність морози трохи послабшають: уночі температура становитиме –4–9 °C, у Карпатах і на Прикарпатті до –13 °C, удень по країні –0–5 °C.

За даними агентства на 10:45 26 грудня, проїзд усіма ділянками доріг державного значення було забезпечено. Підрядними організаціями проводиться обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та очищення проїзної частини від снігу.

"Покриття доріг переважно сухе, у Сумській та Чернігівській областях - місцями засніжене. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській та Харківській областях - місцями мокре", - повідомляли в агентстві.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення до робіт на ранок було залучено 218 одиниць техніки та 275 працівників.