Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры применялись ограничения для промышленности. Сегодня уже есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге. Для покрытия потребностей потребителей уже используется аварийная помощь от стран-соседей, в дополнение к импорту и собственной генерации. Из-за падения обломков вражеского дрона на Прикарпатье была повреждена линия, свет уже вернули. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня. Также в связи со значительными повреждениями энергообъектов и снижением температуры вчера вечером (с 18 до 22 часов) применялись ограничения для промышленных потребителей во всех регионах, кроме Херсонской области", - указали в Минэнерго.

Как отмечается, "привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии". Объем привлеченной электроэнергии, по данным ведомства, составлял около 3% от суточного объема потребления электроэнергии.

По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран - сообщили в Минэнерго.

Отключения из-за обстрелов и по другим причинам

В результате обстрела повреждена воздушная линия в Черниговской области, одномоментно обесточены 600 потребителей, отметили в министерстве.

На Прикарпатье из-за падения обломков вражеского дрона, как указано, повреждена воздушная линия, были обесточены бытовые потребители. В течение часа линия введена в работу, потребители запитаны, указали в Минэнерго.

По техническим причинам, как отмечается, кратковременно отключалась межгосударственная воздушная линия НЭК "Укрэнерго" на Закарпатье. Линия, по сообщению, в работе.

В результате технологических нарушений, как указано, отключалось оборудование на подстанции в Хмельницкой области, при этом обесточивалось около 16 тысяч бытовых потребителей. Всех потребителей, по данным ведомства, запитали.

Ситуация на ЗАЭС

"Воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 10 900 МВт-ч. Экспорта не предвидится.