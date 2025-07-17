Украину накроют грозы и шквалы: подробный прогноз на 17 июля

Погода в Украине в четверг, 17 июля, будет облачной с прояснениями и влажной в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что значительные дожди с грозами ожидаются утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье.

В то же время в большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях днем ожидается +19..+24; в северных областях днем будет +22..+27 градусов.

На остальной территории днем +29..+34 градуса.

В столичном регионе 17 июля также будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер в четверг будет северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем +22..+27; в Киеве днем +23..+25.

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