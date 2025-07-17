Украину накроют грозы и шквалы: подробный прогноз на 17 июля

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 18:08 • 17683 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:34 • 47019 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
16 июля, 17:16 • 42117 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 50262 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 126595 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 60648 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 74453 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 89259 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 91210 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 95992 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
93%
745мм
Популярные новости
В Доброполье число погибших в результате российского удара по торговому центру возросло до 2, ранены 22 человека - ОВА16 июля, 18:05 • 20292 просмотра
Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо16 июля, 21:14 • 16715 просмотра
Трамп — терпеливый человек, но есть нюанс: Госдеп США о 50-дневном сроке для России16 июля, 21:28 • 12754 просмотра
В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров: подробности22:55 • 8320 просмотра
Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие01:38 • 15033 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 126591 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 103124 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 255345 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 171258 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 171988 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Словакия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 116292 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 141381 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 85824 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 100758 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 126852 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Facebook
BM-30 Smerch
The Economist
Truth Social

Украину накроют грозы и шквалы: подробный прогноз на 17 июля

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

17 июля в Украине ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +19°C на западе до +34°C на остальной территории.

Украину накроют грозы и шквалы: подробный прогноз на 17 июля

Погода в Украине в четверг, 17 июля, будет облачной с прояснениями и влажной в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что значительные дожди с грозами ожидаются утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье.

В то же время в большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях днем ожидается +19..+24; в северных областях днем будет +22..+27 градусов.

На остальной территории днем +29..+34 градуса.

В столичном регионе 17 июля также будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. 

Ветер в четверг будет северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем +22..+27; в Киеве днем +23..+25.

Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару07.07.25, 16:20 • 199228 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоПогода и окружающая среда
Харьковская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9