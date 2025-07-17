Україну накриють грози та шквали: детальний прогноз на 17 липня

Погода в Україні у четвер, 17 липня, буде хмарною з проясненнями та вологою у більшості регіонів. Синоптики прогнозують дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Зазначається, що значні дощі з грозами очікуються вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті.

Водночас у більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря у західних областях вдень очікується +19..+24; у північних областях вдень буде +22..+27 градусів.

На решті території вдень +29..+34 градуси.

У столичному регіоні 17 липня також буде хмарно з проясненнями, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер у четвер буде північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вдень +22..+27; у Києві вдень +23..+25.

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