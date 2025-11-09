Украину накроют дожди и туманы: где будет теплее всего 9 ноября

ukenru
8 ноября, 17:24 • 19077 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 34785 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 36618 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 42339 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 62562 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
8 ноября, 08:00 • 104350 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 102294 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:32 • 141057 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 14:58 • 101840 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 13:59 • 81580 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
8 ноября, 08:00 • 104347 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32 • 141055 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58 • 101838 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59 • 81579 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 55996 просмотра
Украину накроют дожди и туманы: где будет теплее всего 9 ноября

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Сегодня, 9 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и Правобережье прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.

Украину накроют дожди и туманы: где будет теплее всего 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в Украине облачно с прояснениями. В Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 9 ноября синоптики прогнозируют днем на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье утром туман.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Температура днем 7-12°, на юге страны до 15°.

В Киевской области в воскресенье, 9 ноября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики04.11.25, 16:01 • 1949 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Одесская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина