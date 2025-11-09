Украину накроют дожди и туманы: где будет теплее всего 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в Украине облачно с прояснениями. В Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 9 ноября синоптики прогнозируют днем на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье утром туман.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Температура днем 7-12°, на юге страны до 15°.

В Киевской области в воскресенье, 9 ноября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики