Украину накроют дожди и туманы: где будет теплее всего 9 ноября
Киев • УНН
Сегодня, 9 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и Правобережье прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.
Детали
В воскресенье, 9 ноября синоптики прогнозируют днем на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье утром туман.
Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.
Температура днем 7-12°, на юге страны до 15°.
В Киевской области в воскресенье, 9 ноября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.
