ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики

ukenru
15:06 • 3342 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 12364 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 14904 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 13077 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 14470 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 13958 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20414 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43754 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24202 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81175 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 11152 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39381 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30823 просмотра
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto10:24 • 8910 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15048 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 12364 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 9040 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 14904 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43754 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39504 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Антониу Гутерриш
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Покровск
Румыния
Реклама
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15152 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30916 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 28600 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 32770 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 42311 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Audi Q5
Фильм

ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики

Киев • УНН

 • 502 просмотра

ООН предупреждает об опасном глобальном потеплении до 2,8°C, несмотря на незначительные улучшения климатической политики. Отчет организации, опубликованный накануне климатических переговоров в Бразилии, указывает на рост выбросов и отсутствие значительного влияния действующей политики на их снижение.

ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики

Мир остается на траектории опасного потепления – до 2,8°C, несмотря на незначительные улучшения в климатической политике. Об этом говорится в новом отчете ООН, опубликованном накануне глобальных климатических переговоров в Бразилии, сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Глобальное потепление, которое превысит 1,5°C с начала промышленной эры, теперь неизбежно, и путь к пригодному для жизни будущему с каждым днем становится все круче 

– заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. 

В отчете отмечается, что действующая политика правительств почти не влияет на снижение темпов роста выбросов парниковых газов. Если страны будут выполнять свои безусловные обязательства, планета нагреется на 2,5°C, а при реализации финансово поддержанных планов – на 2,3°C. Однако текущий курс – 2,8°C, что почти на треть обусловлено отказом США от климатических ограничений.

Еврокомиссар назвал отсутствие США на COP30 «переломным моментом» для климатической политики02.11.25, 18:25 • 5142 просмотра

ООН также зафиксировала рост глобальных выбросов на 2,3% за прошлый год – прежде всего из-за вырубки лесов, пожаров и увеличения сжигания ископаемого топлива. Единственным крупным регионом, где выбросы сократились, стал Европейский Союз.

Страны трижды пытались выполнить обещания, данные в рамках Парижского соглашения, и каждый раз они не достигали цели 

– подчеркнула исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Несмотря на пессимистичные данные, отчет подчеркивает: ограничение потепления до 1,5°C все еще технически возможно, если государства срочно сократят "разрыв в выбросах" – ныне он составляет до 23 миллиардов тонн CO₂ в год.

США обвиняют в давлении на европейских дипломатов по отмене экологических правил судоходства - СМИ03.11.25, 20:36 • 3682 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Энергетика
Financial Times
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Бразилия
Европейский Союз
Соединённые Штаты