ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики

Мир остается на траектории опасного потепления – до 2,8°C, несмотря на незначительные улучшения в климатической политике. Об этом говорится в новом отчете ООН, опубликованном накануне глобальных климатических переговоров в Бразилии, сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Глобальное потепление, которое превысит 1,5°C с начала промышленной эры, теперь неизбежно, и путь к пригодному для жизни будущему с каждым днем становится все круче – заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В отчете отмечается, что действующая политика правительств почти не влияет на снижение темпов роста выбросов парниковых газов. Если страны будут выполнять свои безусловные обязательства, планета нагреется на 2,5°C, а при реализации финансово поддержанных планов – на 2,3°C. Однако текущий курс – 2,8°C, что почти на треть обусловлено отказом США от климатических ограничений.

ООН также зафиксировала рост глобальных выбросов на 2,3% за прошлый год – прежде всего из-за вырубки лесов, пожаров и увеличения сжигания ископаемого топлива. Единственным крупным регионом, где выбросы сократились, стал Европейский Союз.

Страны трижды пытались выполнить обещания, данные в рамках Парижского соглашения, и каждый раз они не достигали цели – подчеркнула исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Несмотря на пессимистичные данные, отчет подчеркивает: ограничение потепления до 1,5°C все еще технически возможно, если государства срочно сократят "разрыв в выбросах" – ныне он составляет до 23 миллиардов тонн CO₂ в год.

