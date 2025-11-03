США обвиняют в давлении на европейских дипломатов по отмене экологических правил судоходства - СМИ

США обвиняют в давлении и угрозах европейским дипломатам во время переговоров в Лондоне по отмене экологических правил судоходства. Европейские делегаты заявили, что Вашингтон пытался запугать их, чтобы заблокировать введение налога на выбросы углерода. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Подробности

По данным Politico, во время заседания Международной морской организации (ИМО) представители США якобы предупредили европейских делегатов, что их страны могут "столкнуться с последствиями", если не поддержат американскую позицию.

Наши переговорщики никогда раньше не видели такого на каких-либо международных переговорах. Людей вызывают в посольство США в Лондоне – запугивание, угрозы прекращения бизнеса, потери виз членам семьи – рассказал один из европейских чиновников.

Другой представитель Еврокомиссии подтвердил, что дипломаты "вернулись домой раздраженными после встреч" из-за давления со стороны США.

Администрация Дональда Трампа открыто выступает против климатических инициатив, которые, по словам президента, являются "мошенничеством" и "угрожают американским перевозчикам необоснованными налогами".

Несмотря на давление, только две страны ЕС – Кипр и Греция – отошли от общей позиции. Премьер Греции Кириакос Мицотакис отрицал влияние Вашингтона: "Мы приняли решение задолго до того, как США вмешались в это дело… Я не разговаривал с президентом Трампом об этом".

