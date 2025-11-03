США звинувачують у тиску на європейських дипломатів щодо скасування екологічних правил судноплавства - ЗМІ

США звинувачують у тиску та погрозах європейським дипломатам під час переговорів у Лондоні щодо скасування екологічних правил судноплавства. Європейські делегати заявили, що Вашингтон намагався залякати їх, щоб заблокувати запровадження податку на викиди вуглецю. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

За даними Politico, під час засідання Міжнародної морської організації (ІМО) представники США нібито попередили європейських делегатів, що їхні країни можуть "зіткнутися з наслідками", якщо не підтримають американську позицію.

Наші перемовники ніколи раніше не бачили такого на жодних міжнародних переговорах. Людей викликають до посольства США в Лондоні – залякування, погрози припинення бізнесу, втрати віз членам родини – розповів один із європейських чиновників.

Інший представник Єврокомісії підтвердив, що дипломати "повернулися додому роздратованими після зустрічей" через тиск з боку США.

Адміністрація Дональда Трампа відкрито виступає проти кліматичних ініціатив, які, за словами президента, є "шахрайством" і "загрожують американським перевізникам необґрунтованими податками".

Попри тиск, лише дві країни ЄС – Кіпр і Греція – відійшли від спільної позиції. Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заперечив вплив Вашингтона: "Ми прийняли рішення задовго до того, як США втрутилися в цю справу… Я не розмовляв із президентом Трампом про це".

