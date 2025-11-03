США звинувачують у тиску на європейських дипломатів щодо скасування екологічних правил судноплавства - ЗМІ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 4296 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 15840 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 16144 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 18277 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 17943 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 27245 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15912 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14863 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28639 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33317 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 26429 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 38928 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 15414 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 23013 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 7178 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 15858 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 27251 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 23308 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 39211 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 48844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кіліан Мбаппе
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Покровськ
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 7644 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 15636 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 26636 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 30067 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 51202 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Ракетна система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США звинувачують у тиску на європейських дипломатів щодо скасування екологічних правил судноплавства - ЗМІ

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Європейські делегати заявили, що Вашингтон намагався залякати їх, щоб заблокувати запровадження податку на викиди вуглецю. США нібито попередили європейських делегатів, що їхні країни можуть "зіткнутися з наслідками", якщо не підтримають американську позицію.

США звинувачують у тиску на європейських дипломатів щодо скасування екологічних правил судноплавства - ЗМІ

США звинувачують у тиску та погрозах європейським дипломатам під час переговорів у Лондоні щодо скасування екологічних правил судноплавства. Європейські делегати заявили, що Вашингтон намагався залякати їх, щоб заблокувати запровадження податку на викиди вуглецю. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

За даними Politico, під час засідання Міжнародної морської організації (ІМО) представники США нібито попередили європейських делегатів, що їхні країни можуть "зіткнутися з наслідками", якщо не підтримають американську позицію.

Наші перемовники ніколи раніше не бачили такого на жодних міжнародних переговорах. Людей викликають до посольства США в Лондоні – залякування, погрози припинення бізнесу, втрати віз членам родини 

– розповів один із європейських чиновників.

Інший представник Єврокомісії підтвердив, що дипломати "повернулися додому роздратованими після зустрічей" через тиск з боку США.

Адміністрація Дональда Трампа відкрито виступає проти кліматичних ініціатив, які, за словами президента, є "шахрайством" і "загрожують американським перевізникам необґрунтованими податками".

Попри тиск, лише дві країни ЄС – Кіпр і Греція – відійшли від спільної позиції. Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заперечив вплив Вашингтона: "Ми прийняли рішення задовго до того, як США втрутилися в цю справу… Я не розмовляв із президентом Трампом про це".

Єврокомісар назвав відсутність США на COP30 "переломним моментом" для кліматичної політики02.11.25, 18:25 • 5054 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Європейська комісія
Кіріакос Міцотакіс
Дональд Трамп
Греція
Сполучені Штати Америки
Кіпр