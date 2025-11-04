ООН прогнозує підвищення температури на 2,8°C попри покращення кліматичної політики

ukenru
15:06 • 5070 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 15562 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 17558 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 14618 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 15671 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 14298 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20642 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44840 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24300 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81228 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 12268 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41588 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32455 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16811 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11452 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 15569 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11634 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 17562 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44841 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Гутерреш
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Румунія
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16935 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32574 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29095 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33229 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Audi Q5
Фільм

ООН прогнозує підвищення температури на 2,8°C попри покращення кліматичної політики

Київ • УНН

 • 694 перегляди

ООН попереджає про небезпечне глобальне потепління до 2,8°C, незважаючи на незначні покращення кліматичної політики. Звіт організації, опублікований напередодні кліматичних переговорів у Бразилії, вказує на зростання викидів та відсутність значного впливу чинної політики на їх зниження.

ООН прогнозує підвищення температури на 2,8°C попри покращення кліматичної політики

Світ залишається на траєкторії небезпечного потепління – до 2,8°C, попри незначні покращення у кліматичній політиці. Про це йдеться в новому звіті ООН, опублікованому напередодні глобальних кліматичних переговорів у Бразилії, повідомляє FT, пише УНН.

Деталі

Глобальне потепління, яке перевищить 1,5°C з початку промислової ери, тепер неминуче, і шлях до придатного для життя майбутнього з кожним днем стає все крутішим 

– заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш. 

У звіті зазначається, що чинна політика урядів майже не впливає на зниження темпів зростання викидів парникових газів. Якщо країни виконуватимуть свої безумовні зобов’язання, планета нагріється на 2,5°C, а за умов реалізації фінансово підтриманих планів – на 2,3°C. Проте поточний курс – 2,8°C, що майже на третину зумовлено відмовою США від кліматичних обмежень.

Єврокомісар назвав відсутність США на COP30 "переломним моментом" для кліматичної політики02.11.25, 18:25 • 5143 перегляди

ООН також зафіксувала зростання глобальних викидів на 2,3% за минулий рік – насамперед через вирубку лісів, пожежі та збільшення спалювання викопного палива. Єдиним великим регіоном, де викиди скоротилися, став Європейський Союз.

Країни тричі намагалися виконати обіцянки, дані в рамках Паризької угоди, і щоразу вони не досягали мети 

– наголосила виконавча директорка Програми ООН з навколишнього середовища Інгер Андерсен.

Попри песимістичні дані, звіт підкреслює: обмеження потепління до 1,5°C все ще технічно можливе, якщо держави терміново скоротять "розрив у викидах" – нині він становить до 23 мільярдів тонн CO₂ на рік.

США звинувачують у тиску на європейських дипломатів щодо скасування екологічних правил судноплавства - ЗМІ03.11.25, 20:36 • 3696 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Енергетика
Financial Times
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки