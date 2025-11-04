ООН прогнозує підвищення температури на 2,8°C попри покращення кліматичної політики

Світ залишається на траєкторії небезпечного потепління – до 2,8°C, попри незначні покращення у кліматичній політиці. Про це йдеться в новому звіті ООН, опублікованому напередодні глобальних кліматичних переговорів у Бразилії, повідомляє FT, пише УНН.

Глобальне потепління, яке перевищить 1,5°C з початку промислової ери, тепер неминуче, і шлях до придатного для життя майбутнього з кожним днем стає все крутішим – заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

У звіті зазначається, що чинна політика урядів майже не впливає на зниження темпів зростання викидів парникових газів. Якщо країни виконуватимуть свої безумовні зобов’язання, планета нагріється на 2,5°C, а за умов реалізації фінансово підтриманих планів – на 2,3°C. Проте поточний курс – 2,8°C, що майже на третину зумовлено відмовою США від кліматичних обмежень.

ООН також зафіксувала зростання глобальних викидів на 2,3% за минулий рік – насамперед через вирубку лісів, пожежі та збільшення спалювання викопного палива. Єдиним великим регіоном, де викиди скоротилися, став Європейський Союз.

Країни тричі намагалися виконати обіцянки, дані в рамках Паризької угоди, і щоразу вони не досягали мети – наголосила виконавча директорка Програми ООН з навколишнього середовища Інгер Андерсен.

Попри песимістичні дані, звіт підкреслює: обмеження потепління до 1,5°C все ще технічно можливе, якщо держави терміново скоротять "розрив у викидах" – нині він становить до 23 мільярдів тонн CO₂ на рік.

