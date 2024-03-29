рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания

Во время ночной атаки российские войска в очередной раз обстреляли объекты Группы Нафтогаз, обошлось без серьезных повреждений, сообщили в компании в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Ночью, 29 марта 2024 года, россия осуществила очередную атаку на энергетическую систему Украины. В частности целились в объекты Группы Нафтогаз, однако обошлось без серьезных повреждений", - сообщили в компании.

Как отмечается, "среди сотрудников никто не пострадал, ситуация под контролем".

"Группа Нафтогаз продолжает выполнять свои обязательства перед всеми клиентами и работать ради энергетической безопасности государства", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Дополнение

Как отметили в Нафтогазе, недавно враг повредил инфраструктуру одного из украинских ПХГ, однако все номинации заказчиков услуг хранения голубого топлива и бронирования мощностей продолжили выполняться в полном объеме.

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