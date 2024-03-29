Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго
Львовскую область ночью атаковали 11 БПЛА и два "Кинжала": обломки ракеты повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
ХАМАС призвал мусульман к походу на Иерусалим и "освобождению Аль-Акса"
В Кировоградской области во время атаки рф обломки повредили помещение одного из учреждений и машину - ОВА
На Николаевщине ночью сбили пять "шахедов" - ОВА
МВД: под вражеским ударом ночью были 10 регионов, за медпомощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок
Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по долгу
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру и сотовую вышку, есть погибший и 8 раненых - ОВА
Враг ночью и утром атаковал 6 громад Сумщины: сбрасывал мины, ударял из САУ и артиллерии
В Хмельницкой области ночью сбили три вражеские цели: без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры
Популярные
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России
В Днепре прогремели взрывы
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing
Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго
Российские атаки повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, включая Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую области, вызвав повреждение оборудования и отключение электроэнергии для потребителей.
Львовскую область ночью атаковали 11 БПЛА и два "Кинжала": обломки ракеты повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Российские войска атаковали Львовскую область, применив 11 беспилотников и 2 ракеты "Кинжал", повредив критически важную инфраструктуру.
ХАМАС призвал мусульман к походу на Иерусалим и "освобождению Аль-Акса"
Лидер Хамаса Мухаммед Дейф в редком аудиообращении призвал мусульман всего мира идти на Иерусалим и "освободить мечеть Аль-Акса".
В Кировоградской области во время атаки рф обломки повредили помещение одного из учреждений и машину - ОВА
Обломки беспилотника повредили здание и автомобиль в Александрийском районе Кировоградской области, выбив окна.
На Николаевщине ночью сбили пять "шахедов" - ОВА
Пять беспилотников "Shahed-131/136" были сбиты силами противовоздушной обороны в Николаевской области в ночь на 29 марта. Также российские войска за прошедшие сутки обстреливали акваторию Очаковской общины и общины Куцуруб.
МВД: под вражеским ударом ночью были 10 регионов, за медпомощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок
10 областей Украины были атакованы ночью российскими ракетами и беспилотниками, повредив энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и жилые дома, в результате чего 6 человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью.
Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по долгу
Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу Украины, что позволит Украине направить средства на социальные и гуманитарные нужды во время войны.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру и сотовую вышку, есть погибший и 8 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 21 частный дом, административные здания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, башню сотовой связи, сельскохозяйственные объекты и транспортные средства, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Враг ночью и утром атаковал 6 громад Сумщины: сбрасывал мины, ударял из САУ и артиллерии
Российские войска обстреляли 6 громад Сумской области из артиллерии, минометов и мин, в результате чего произошло 35 взрывов.
В Хмельницкой области ночью сбили три вражеские цели: без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры
Три вражеские цели были сбиты над Хмельницкой областью во время российской атаки, без жертв и повреждений инфраструктуры.