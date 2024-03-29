рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго

Российские войска 29 марта атаковали энергетические объекты в четырех регионах Украины, включая Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую области, вызвав повреждение оборудования и отключение электроэнергии для потребителей, сообщили в пятницу в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Враг атаковал дронами и ракетами энергетические объекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях - сообщили в Минэнерго в соцсетях.

Как указано, "в Днепропетровской области обстреляны объекты тепловой генерации". "Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области - есть повреждения оборудования. В результате ударов по объектам генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях есть повреждения оборудования", - отметили в Минэнерго.

Как сообщается, "обесточивались подстанции и, как следствие, потребители (железная дорога без сбоев в движении поездов, объекты коммунальной сферы, местная промышленность, население)".

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